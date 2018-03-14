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За январь в РК было добыто 6,5 млн тонн нефти

14.03.2018 10:54   776   0

За январь в РК было добыто 6,5 млн тонн нефти - на 8,5% больше, чем годом ранее. Из них 3,9 млн тонн пришлось на Атыраускую область (+15,9% за год), 1,5 млн тонн - на Мангистаускую (+1% за год). За январь-февраль объемы добычи нефти достигли 12,5 млн тонн, на 8,9% больше, чем годом ранее.

В денежном выражении показатели нефтедобычи достигли 977,5 млрд тенге за первый месяц текущего года.

В целом, Казахстан в 2018 году планирует добыть 87 млн тонн нефти. Об этом сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев на расширенном заседании коллегии ведомства. Министр добавил, что в 2018 году основной прирост ожидается за счет месторождения Кашаган: план добычи на Кашагане составляет порядка 11 млн тонн. При этом ожидается снижение добычи на месторождениях Кызылординской и Актюбинской областей, связанное с поздней стадией разработки и естественным истощением данных месторождений.

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Основной прирост в 2017 году был связан по словам министра с Кашаганом - это 8,2 млн тонн, а также с ростом добычи на Тенгизе и Карачаганаке.

На фоне роста добычи в секторе, Ассоциация финансистов Казахстана высказала предположение, что налоговые поступления в Нацфонд в 2018 году с большой вероятностью существенно вырастут.

Цены на нефть снижаются на опасениях роста добычи в США

В перспективе планируется и дальнейшее освоение запасов нефти. Так, к примеру, Россия и Казахстан объединяют усилия для поиска нефтегазоперспективных объектов на больших глубинах в районе Прикаспийской впадины. По прогнозам ученых, глобальная исследовательская работа и совершенствование технологий уже через пять-десять лет приведут к тому, что добывать нефть и другие полезные ископаемые можно будет на глубине 15 и более километров, сообщили создатели российско-казахстанского проекта «Евразия».

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Пока же растет не только потребление нефти на внутреннем рынке РК (сразу +23,5% за год по итогам 2017), но и экспорт (на 11,1%). На внешние рынки ушло более 92% добытой нефти.

Экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из РК составил за прошлый год 68,7 млн тонн - на 10,5% больше, чем годом ранее. В деньгах рост экспортных объемов подскочил год-к-году сразу за 37,8%, до 26,6 млрд долларов.

Среди стран СНГ ключевой импортер казахстанских нефтепродуктов - Узбекистан, среди прочих стран мира - Италия, Нидерланды, Швейцария и Франция.

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Эскортная экспансия продолжается и в этом году. Так, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в январе-феврале 2018 года экспортировал 9,4 млн тонн нефти, что на 16,8% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. Объем отгрузки КТК нефти на экспорт в 2017 году составил 55,1 млн тонн, что на 24,4% больше, чем в 2016 году. Напомним, Каспийский трубопроводный консорциум учрежден для строительства трубопровода и экспорта казахстанской нефти транзитом через территорию России. КТК владеет нефтепроводом Тенгиз-Новороссийск общей протяженностью более 1,5 тыс. км, который соединяет месторождения запада Казахстана с российским побережьем Черного моря.

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С 1 июля 2018 года в Казахстане будут введены электронные автопаспорта. В электронный паспорт попадет вся история машины или мотоцикла с момента его изготовления или ввоза в ЕАЭС. Как Вы относитесь к этой инициативе?
  • 1. Позитивно, это упростит оформление документов на авто в ЕАЭС

  • 2. Это удобно, так как будет видна вся «история жизни» транспорта

  • 3. Отрицательно, это потребует времени и расходов на создание паспорта

  • 4. Отрицательно, появятся проблемы с неправильно оформленными документами

  • 1. Позитивно, это упростит оформление документов на авто в ЕАЭС
    63

  • 2. Это удобно, так как будет видна вся «история жизни» транспорта
    126

  • 3. Отрицательно, это потребует времени и расходов на создание паспорта
    31

  • 4. Отрицательно, появятся проблемы с неправильно оформленными документами
    55

Цифра дня
263
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составляет стоимость альтернативной службы в армии Республики Казахстан
Цитата дня
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