За последние 5 лет в республике выявлено более 16 млн га неиспользованных земель

Такие данные озвучил сегодня в сенате в ходе встречи с руководством министерства сельского хозяйства по вопросам ведения государственного земельного кадастра председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Ермек Карентаев.

По результатам принятых мер 5 млн 973 тыс га начали осваиваться, 8 млн 375 тыс га возвращено в госсобственность, из них 6 млн 600 тысяч га повторно вовлечены в оборот.

Полностью вовлечены в оборот земли в Актюбинской, Жамбылской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях. Слабо ведется работа в Атырауской(около 40%),Западно-Казахстанской(55%) и Алматинской областях. В результате чего более 1 млн 700 тыс га сельскохозяйственных угодьи остаются не вовлеченными в оборот. Еще по 2 млн 100 тыс га земельными инспекциями выданы предписания и по мере истечения сроков будут приниматься меры по их изъятию.

«После передачи в 2014 году функции контроля за использованием и охраной земель акиматам контроль в отношении земель сельскохозяйственного назначения ослаблен. В 2017 году списки выборочных проверок были утверждены лишь 4 областях:Алматинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординскойи Западно-Казахстанской областях. В других регионах земли сельхоз назначения выпали из контроля», - посетовал спикер.

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Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН