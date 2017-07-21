Законопроект о поэтапном повышении цены на газ представили в Минюсте

Сегодня в Министерстве юстиции представили законопроект по вопросам газа и газоснабжения, который предусматривает внедрение электронных торговых площадок.

Они будут призваны создать справедливую розничную цену, по которой участники рынка смогут покупать сжиженный нефтяной газ. Депутат Мажилиса Ирина Унжакова отметила, что сегодня важно провести поэтапное дерегулирование оптовой цены на нефтепродукт.

"Основной дефицит сжиженного газа наблюдается в приграничных территориях с другими государствами. Наша оптовая цена в три-четыре раза ниже, чем в других государствах. В Таджикистане тонну покупают за 119 000 тенге, в России по 148 000 тенге, а у нас он по 34 000 тенге. Гораздо выгоднее вывезти этот газ, продать его по той цене и оставить наших казахстанских потребителей без газа. Поэтому нам нужно перевести эту оптовую цену, чтобы она была справедливой. Как? Электронные торговые площадки.Там будут непосредственно напрямую присутствовать участники газового рынка", – пояснила Ирина Унжакова.

Она попросила объективно подавать информацию, чтобы не всполошить население повышением цены на газ. Её, по словам депутата, пока быть не должно.

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"Завтра ничего повышаться не будет. Это будет поэтапный процесс. В этом году вообще ничего не будет происходить. Только со второго полугодия следующего года на электронной торговой площадке будет выставлено в рамках поставки 20% сжиженного газа, который будет продаваться не по предельной цене. 80% будут продолжаться по прямому распределению по предельной цене. Но в 2019 году цифра объёма газа, продающегося не по предельной цене, достигнет 50%, в 2020 – 80%, в 2021 – 90%", – добавила Ирина Унжакова.

Самый главный вопрос, как она отметила, заключается в том, чтобы процесс поэтапного дерегулирования не сказался на повышении цен на сжиженный газ для населения и предприятий нефтехимической промышленности, которые используют газ в качестве сырья. Для того чтобы эту категорию населения дерегулирование не коснулось, 10% объёма будут оставаться вне электронных торговых площадок. Туда и входят объёмы, которые потребляются газосетевыми организациями и распределяются для населения через газораспределительные установки, имеющиеся в многоквартирных жилых домах. Разработчики законопроекта обещают сохранить эти объёмы.

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"Наше население платит за газ розничную цену, сопоставимую с ценой приграничных территорий. А оптовая цена намного ниже. И нам эту сверхприбыль, которую необоснованно получали газосетевые организации способом "купил в одном месте, в другом в четыре раза дороже продал"... нам нужно, чтобы эта сверхприбыль пошла на поддержку казахстанских производителей газа. Чтобы наши предприятия развивались. Увеличение цены как таковой не происходит. Создаётся механизм регулирования розничной цены, и он создаётся для того, чтобы газосетевые компании, которые имели сверхвысокую прибыль... её нужно перераспределить в производственный сектор", – отметила депутат.

Она согласилась с тем, что доходы оптовых производителей при этом вырастут. Однако они будут инвестировать их в производство. Директор Департамента развития газовой промышленности Министерства энергетики Зияш Киякбаев поддержал коллегу, отметив, что если не будет оптимальной обоснованной цены, то и производства газа не будет в стране.

"На этих предприятиях работает такой же народ, как и мы с вами. Им нужна модернизация, реконструкция, развитие. Соответственно, они должны получать справедливую цену. К тому же чересчур низкая цена не стимулирует инвестиции в переработку газа", – подчеркнул Зияш Киякбаев.

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