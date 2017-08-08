40% мощностей в предприятиях РК являются изношенными

Темп обновления основных фондов на предприятиях Казахстана замедлился до самого низкого уровня за последние 5 лет - по итогам 2016 года коэффициент обновления основных средств в целом по республике составил 9,1%.

В 2015 году порядка 16,1% всех основных средств, используемых в процессе хозяйственной деятельности на предприятиях РК, были обновлены.

На этом фоне уровень износа мощностей начал повышаться - по итогам 2016 года таковыми было признано 39,7% всех основных средств против 38,7% годом ранее.

Падение скорости обновления фондов и увеличение износа на производствах создает препятствия для реализации плана Третьей модернизации в Казахстане. Причина медленного обновления фондов - в падении темпов инвестиционных вливаний в развитие экономики.

По официальным данным, в 2016 году в модернизацию мощностей на предприятиях РК было вложено на 2% больше инвестиций, чем в 2015 году. Это самый низкий прирост объема инвествливаний за последние 5 лет.

Замедление притока инвествливаний наблюдается с 2014 года - прирост составил 4,2% против 6,9% в 2013 году.

Объемы машиностроения в РК увеличились за год на 44%

Наиболее сложная ситуация с качеством фондов, используемых предприятиями в ходе своей деятельности, - в Мангистауской области. В регионе порядка 55,8% основных средств являются изношенными.

Также высокий уровень износа мощностей - в Кызылординской области (50,1%) и в Астане (47,9%).

Самая благоприятная ситуация по республике - в Алматинской области, где всего 30,4% всех основных средств являются изношенными.