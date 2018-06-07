Арман Кашкинбеков, гендиректор Ассоциации ВИЭ: «Государству необходимо развивать ВИЭ, иначе нас ждет технологическая катастрофа»

Казахстану необходима диверсификация источников энергии. Эксперты утверждают, что массовое использование ВИЭ поможет решить эту проблему. По словам генерального директора Ассоциации возобновляемой энергетики Казахстана (АВЭК) Армана Кашкинбекова, республика обладает огромным потенциалом в области производства возобновляемых источников энергии.

– Арман, расскажите, каковы ключевые проблемы и перспективы возобновляемой энергетики в Казахстане?

– Таковых несколько. Во-первых, стабильность регулирующего законодательства. Система фиксированных тарифов просуществовала 3-4 года, сейчас вводится новый подход по аукционам на новые проекты. Желательно, прежде всего для привлечения стратегических инвесторов и поддержки казахстанского бизнеса, установление стабильности лет на 10+.

Во-вторых, вопрос широкомасштабного финансирования в национальной валюте – тенге. Банки второго уровня (БВУ) – основной игрок финансового рынка – не заинтересованы пока в ВИЭ. Европейский Банк реконструкции и развития (ЕБРР), Евразийский банк развития (ЕАБР), Банк развития Казахстана (БРК) пока являются основными институтами, осуществляющими кредитование новых проектов в тенге под достаточно невысокие проценты. Для системного развития отрасли, в том числе малой генерации на уровне домохозяйств, необходима государственная финансовая программа, которая бы на уровне страны определила доступные ресурсы, финансовые институты развития, систему стимулов для БВУ, для их активного участия. Тут велосипед изобретать не стоит, все уже давно в мире разработано и воплощено на практике. Цель – взять из этого опыта лучшее и наложить на казахстанские реалии.

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Другие важные вопросы, такие, как устранение валютного риска, реформирование соглашения по покупке электроэнергии (PPA), обеспечение финансовой устойчивости Расчетно-финансового центра по поддержке возобновляемых источников энергии, находятся в проработке со стороны уполномоченного органа – Министерства энергетики РК.

Перспективы же развития отрасли возобновляемой энергетики в Казахстане большие. Неисчерпанный и неиссякаемый потенциал солнечной, ветровой, водной и биоэнергии измеряется в ТераВатт часах. По итогам прошлого 2017 года, доля ВИЭ составила около 1%, значит, наша страна находится в состоянии стартапа, что дает и свои преимущества перед внешним миром, в частности, возможность избежать ошибок других стран и выбрать свой успешный путь развития.

– В прошлом году, в рамках VII Центрально-Азиатского торгового форума, были заявлены большие планы относительно развития ВИЭ в Казахстане.

– Действительно, работа предстоит большая и важная, я вижу этот предстоящий рост, как один из реальных примеров казахстанской success story. Согласно утвержденной главой государства концепции по переходу к зеленой экономике, Казахстан поставил своей целью достижение 3% доли ВИЭ в общем объеме вырабатываемой электроэнергии к 2020 году, 10% – к 2030, и 50% – к 2050 году.

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Не стоит также забывать, что сейчас у нас 75% всей вырабатываемой электроэнергии производится на старых угольных энергостанциях, которые и сами подлежат немедленной модернизации и обновлению, чего пока не происходит из-за поддержания искусственно низких, инвестиционно-непривлекательных тарифов. Тут также может помочь передовой международный опыт других стран, которые уже прошли этот путь.

– Как Вы считаете, действительно ли ВИЭ может решить все энергетические проблемы страны?

– Казахстан ставит своей целью вхождение в число 30 самых развитых стран мира, и для этого необходимо обновить энергетику страны, локомотива нашего экономического роста. Но возобновляемые источники энергии – не манна небесная, они пока не могут решить всех наших энергетических проблем, но могут помочь создать энергетику будущего и обеспечить энергетическую безопасность страны.

– Дайте Вашу экспертную оценку тем результатам работы, что делаются в нашей стране различными субъектами рынка для перехода к «зеленой» экономике?

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– Стоит сказать, что в Казахстане уже создана необходимая законодательная база для развития крупных проектов в сфере зеленой энергетики и экономики. Пилотные проекты уже запущены и успешно функционируют:

- солнечная станция на 50 МВт в п. Бурном, Жамбылской области;

- ветропарк на 45 МВт в Ерейментау, Акмолинской области;

- солнечная станция на 2,5 МВт в Капшагае, Алматинской области;

- завод по производству солнечных панелей Astana Solar в столице;

- 2 МВт – солнечная станция в Мангистауской области,

- 21 МВт – ветропарк на Кордае, Жамбылской области и другие.

Практика их эксплуатации показала успешность и техническую беспроблемность их работы, за почти три года работы не зафиксировано никаких серьезных ошибок и аварий, что, в свою очередь, показывает совершенство новой энергетики.

Следующая задача, на мой взгляд, состоит в развитии малой генерации на уровне домохозяйств и поддержки казахстанского содержания в крупных проектах. Под малой генерацией мы подразумеваем выработку электроэнергии индивидуальными пользователями с возможностью продавать излишки в сеть, которая выполняет также функции батареи, то есть хранения и передачи производимой электроэнергии. Таким образом, у большой части населения появится возможность дополнительного заработка и приобщения к новым технологиям, инноваторству. Этот путь прошли многие ведущие страны, а нам пока только предстоит его пройти.

Большая работа также проводится страной по решению экологических проблем, в том числе по началу исполнения принятых обязательств согласно Парижскому договору. Запускается система торговли квотами на выбросы СО2 в атмосферу. Многие наши предприятия начинают всерьез задумываться об «озеленении» своих производств. В Европейском Союзе с 2020 года начинает работать программа карбонового следа, когда будет отслеживаться экологически чистое происхождение товаров, услуг и работ. Нашему бизнесу к этому надо быть готовым, чтобы не потерять своей конкурентоспособности на мировых рынках.

– Насколько, на Ваш взгляд, эффективно реализуются проекты в данной сфере, на которые, если я не ошибаюсь, выделяются значительные государственные инвестиции?

– На текущий момент нам еще только предстоит разработать государственную широкомасштабную программу развития отрасли, включающую в себя технологические, финансовые, административные и иные необходимые для отрасли ресурсы. Финансируют пилотные проекты международные и местные финансовые институты (МФИ), уже упомянутые ЕБРР, ЕАБР и БРК. Стоит отметить, что у них имеются свои собственные максимально жесткие процедуры отбора и оценки проектов, единые стандарты по всему миру, поэтому и контроль за использованием предоставляемых средств там тоже на самом высоком уровне.

Конечно, реализовывать пилотные проекты всегда тяжелее и дороже, чем идти по проторенной дорожке. В Казахстане, как и во всем мире, мы уже наблюдаем значительное снижение стоимости запуска под ключ новых объектов возобновляемой энергетики – почти в 1,6-1,7 раза дешевле, чем первых проектов. И это только начало, себестоимость солнечные панелей, ветровых генераторов и другого необходимого электрического оборудования падает стремительно с каждым годом.

Пока отрасль развивается за счет МФИ и национальных компаний. Как профильная бизнес-ассоциация мы ставим своей целью создание необходимых условий для развития малого и среднего бизнеса. ВИЭ, как и fintech, blockchain, IT, robotics, является, на мой взгляд, прорывной отраслью, и предоставляет огромные возможности для молодого поколения казахстанцев.

– Многие ли страны используют возобновляемые источники энергии?

– Доля ВИЭ в Германии уже составляет порядка 30% от общего объема вырабатываемой электроэнергии. Дания поставила своей целью достижение 100% доли ВИЭ в общем энергобалансе страны. Китай уже стал мировым лидером в отрасли. В США количество домов с установленными солнечными панелями на крышах уже перевалило за миллион, в Бразилии доля ВИЭ составляет 80%, арабские страны взяли курс на «зеленую» энергетику.

Из конкретных примеров уже построенных и функционирующих проектов ВИЭ в мире стоит отметить геотермальный комплекс станций The Geysers в США мощностью 1,5 ГВт, ветропарк на 781 МВт в Техасе, США, крупнейшую в мире биоэнергетическую станцию в Тилбери, Великобритания, мощностью 750 МВт, оффшорный ветропарк в Кумбрии, Великобритания, 367 МВт, солнечную станцию в Калифорнии, США, 354 МВт и другие.

– Каковы ключевые задачи в рамках развития альтернативной энергетики в нашей стране на текущий год?

– В текущем году главная задача – успешный запуск новой системы аукционных торгов по новым объектам ВИЭ. Первый раунд ожидается в начале июня, и второй – осенью. На первом этапе будут выставлены малые проекты, на втором – крупные. Сейчас уполномоченный орган в лице Министерства энергетики РК проводит необходимую работу в данном направлении.

– В Астане уже завтра, 8 июня, состоится второй Саммит по возобновляемым источникам энергии. Помогут ли идеи, которые там будут озвучены, решению поставленных перед страной задач в рамках развития альтернативных источников энергии?

– На саммите мы ожидаем важную для всех инвесторов и отрасли информацию из первых рук, от МЭ РК, по результатам первого раунда аукционов. Также мы будем обсуждать предлагаемые пути решения финансирования отрасли ВИЭ, изучать лучший международный опыт. Кроме того, будут представлены итоги совместного казахстанско-немецкого исследования «Перспективы развития возобновляемой энергетики Казахстана глазами немецких студентов». Ожидаются и выступления нобелевских лауреатов, и светил новой энергетики. По итогам саммита будет принята декларация с нашими конкретными предложениями по дальнейшему развитию отрасли.

– Первый саммит АВЭК организовывала в 2016 году. Что изменилось за эти два года?

- Можно сказать, что сейчас ситуация выглядит более определенной и многообещающей. По результатам работы первого саммита была принята итоговая декларация, которая была представлена в правительство и МЭ РК. На ее основе была сформирована совместная рабочая группа, где все девелоперы и инвесторы имели полное право отстаивать свои бизнес-интересы, что в итоге и привело к улучшению регулятивных норм в ВИЭ. На этом работа не заканчивается, она нам только предстоит, поэтому все самое важное еще впереди, что мы и намерены делать вместе со всеми членами АВЭК, и всеми stakeholders.

– Что интересного запланировано на втором саммите?

– Спикеры второго саммита расскажут нам о лучшем мировом опыте, ожидается выступление всемирно известного энергетического и финансового агентства BLOOMBERG. Также участников ждут выступления двух нобелевских лауреатов, которым всегда есть что сказать, несмотря на местные реалии и разный менталитет. Кроме того, будут выступления с презентациями лидеров ВИЭ из разных частей света. Все они поделятся своим опытом реализации проектов по «зеленой» энергетике. Не менее важными будут секции про местный опыт реализации проектов и решения вопросов финансирования отрасли. Ну и что может быть интересней, чем отчет по совместному исследованию международных студентов про будущее новой энергии в Казахстане?

– Понятно. А кто примет участие в мероприятии в качестве делегатов, какие компании будут представлены?

– В работе саммита примут участие более 500 делегатов со всех стран мира. Подтвердили свое участие лучшие умы современности, бизнесмены, на практике реализовавшие лучшие проекты возобновляемой энергетики, мировые светила и гуру. Самая главная их цель – выработка совместных рекомендаций для дальнейшего развития «зеленой» энергетики в Казахстане, налаживание деловых бизнес-контактов с местными партнерами, и в итоге – совместная реализация проектов на территории страны.

– Планируете ли вы сами выступить с докладом? Полагаю, вам тоже есть что сказать…

– Да, я планирую короткое выступление. В своем докладе я расскажу про нашу работу в АВЭК и о наших планах на будущее.

– Есть ли проблемы, возникающие при реализации проектов по ВИЭ при взаимодействии с государственными органами и квазигосударственным сектором?

– Больших проблем нет. Местные и центральные исполнительные органы оказывают необходимую поддержку для девелоперов по реализации их проектов и запуска их технологий. С разработкой и запуском предлагаемой нами государственной программы реализации отрасли возобновляемой энергетики, ведущая роль будет как раз отведена местным исполнительным органам. Они уже и сами понимают, что запуск объектов новой энергетики – в их собственных интересах.

Что касается квазигосударственного сектора, то здесь хотелось бы особо отметить создание нового правительственного международного центра «зеленых» технологий и инвестиционных проектов, который будет работать по оказанию необходимых услуг для бизнеса по принципу одного окна, с целью реализации проектов и коммерциализации технологий. Центр призван объединить усилия квазигосударственного сектора в отрасли зеленой экономики и энергетики.

– В Алматы и Астане остро стоит вопрос угольных ТЭЦ. Планируется ли их перевод на более экологичные технологии?

– Везде по стране стоят старые угольные энергостанции. Их технический ресурс службы составляет порядка 40–45 лет и многие уже его исчерпали. Более 40% всех станций нуждаются в модернизации и обновлении. Здесь необходима государственная программа модернизации и обновления основных фондов в энергетике, иначе рано или поздно нас ждет технологическая катастрофа. Решением тут является установление инвестиционно-привлекательных тарифов для традиционной энергетики, что должно решить задачу привлечения инвестиций и новейших технологий, а значит, обеспечить энергетическую безопасность страны на долгие годы вперед.

– Предполагается, что что сфера ВИЭ – дело ближайшего будущего. Стоит ли молодым людям при поступлении в ВУЗы принимать это во внимание?

– Я считаю отрасль ВИЭ и возобновляемой энергетики одной из прорывных в мире и в нашей стране, стоящей в одном ряду с информационными технологиями, blockchain, fintech и робототехникой. В новой энергетике зарождаются самые передовые технологии и идеи, способные перевернуть наши представления об энергетическом укладе. Не открою секрета, если скажу, что энергетика – самый главный двигатель экономического роста в любой стране мира. Казахстан, который является крупным глобальным игроком на сырьевых рынках – не исключение.

Кроме того, у нас отрасль ВИЭ только начинает становиться на ноги, поэтому для молодежи открываются уникальные возможности внести свой вклад, запустить свой «зеленый» проект, придумать и коммерциализировать свои новейшие технологии. К слову, многие ВУЗы Казахстана уже запустили «зеленые» курсы для бакалавров и магистрантов. Я уверен, уже совсем скоро специальность «зеленая» энергетика» станет одной из самых востребованных.

– Для стимулирования перехода на «зеленую» экономику необходимы благоприятные условия для МСБ. Являются ли проекты по ВИЭ эффективными для бизнеса? Речь идет об уровне рисков и окупаемости.

– Абсолютно верно. Возобновляемую энергетику можно развивать за счет МСБ. Именно наш малый и средний бизнес должен стать основной опорой развития отрасли. Казахстан – девятая страна в мире по территории, города и аулы раскиданы на сотни, и порой тысячи километров друг от друга. Для роста таких отдаленных территорий ВИЭ подходит наилучшим образом, в силу своей экономичности, производительности и применения новейших технологий.

В государственную программу развития отрасли мы предлагаем обязательно включить блок по поддержке местного – казахстанского – содержания и создания необходимых условий для МСБ. Именно благодаря нашим предложениям МЭ РК включило в свой план развития отрасли и аукционных торгов малые – до 10 МВт – проекты. Вообще нашей целью является успешное развитие возобновляемой энергетики, прежде всего, за счет роста МСБ и производств Made in Kazakhstan.