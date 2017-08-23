Бертран Пиккар: "Компании, которые будут противостоять прогрессу, могут повторить судьбу «Кодака»"

Швейцарский создатель самолета на солнечных батареях Бертран Пиккар уверен в достаточно быстром распространении своего изобретения на рынке авиауслуг.

Когда в июле прошлого года швейцарский воздухоплаватель и изобретатель Бертран Пиккар вместе со своим единомышленником Андре Боршбергом завершил первый кругосветный перелет с 16 промежуточными остановками на самолете, работающем на энергии солнца, многие сочли это демонстрацией бесполезной с коммерческой точки зрения идеи. Solar Impulse 2, на котором с 9 марта 2015 года по 26 июля 2016 года был совершен этот полет, набирал высоту только днем и обслуживался штатом в 40 человек при том, что на борт мог брать только двух пилотов.

Однако на пресс-ланче в столице Казахстана 22 августа этого года Бертран Пиккар, прибывший в Астану для участия в международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017: Энергия будущего», выразил уверенность в том, что мировое авиастроение рано или поздно решит все технологические проблемы, связанные с использованием солнечной и электрической энергии в качестве топлива для самолетов. При этом, по его мнению, компании-консерваторы, оставшиеся в стороне от попытки использовать этот вид энергии, рискуют повторить путь «Кодака» – олицетворения фотографической индустрии, противостоявшего распространению цифровой фотографии.

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«Всегда есть компании-консерваторы, которые хотят остаться на старых позициях, зарабатывать на том, на чем они привыкли зарабатывать: ярким примером являлась компания «Кодак», которая противостояла созданию и распространению цифровой фотографии – и где теперь эта компания? Ее просто не существует, – заметил Пиккар в ответ на вопрос журналистов о том, насколько «солнечное» ноу-хау способно прижиться в авиастроении. – То же самое, на мой взгляд, произойдет и с теми компаниями, которые будут противостоять прогрессу в вопросах использования альтернативной энергии», – добавил он.

Сама идея создания летательного аппарата на солнечной энергии, по признанию швейцарца, психиатра по профессии, решившего круто изменить свою жизнь, пришла ему в голову после завершения кругосветного путешествия на воздушном шаре в 1999 году. Последователь героев Жюля Верна на аэростате облетел земной шар беспосадочно за 19 дней 21 час и 47 минут, преодолев более 45 тысяч километров. И именно тогда столкнулся с проблемой возобновления топлива при беспосадочном перелете.

«Когда мы приземлились, я понял, что у нас практически не осталось топлива, – говорит Бертран. – И мы подумали, что можно исключить эту проблему, создав летательный аппарат, который мог бы подзаряжаться во время полета – таким аппаратом мог бы стать самолет на солнечной энергии», – добавляет он. В 2007 году такой самолет, рассчитанный на одного пилота, появился на свет, а в 2015 году на его двойнике, который мог поднять в воздух уже двух людей, был совершен первый кругосветный «рейс».

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«Мы столкнулись с огромным количеством сложностей, как и все, кто делает то, что раньше никто никогда не делал, и главной сложностью был отбор людей для работы над проектом, – говорит швейцарский изобретатель. – Было сложно искать партнеров, проблемы были и технологического плана – мы были пионерами, но когда мы это сделали, многие вокруг сказали: «А, это легко было сделать». На самом деле, очень сложно создать самолет на солнечной энергии, который мог бы летать и днем, и ночью, проблема состояла не в том, чтобы увеличить количество создаваемой энергии, а в том, чтобы снизить потребление ее этим аппаратом, то есть создать более высокий коэффициент полезности, чем ранее», – добавляет он.

Одно несомненное преимущество коммерческого характера у Solar Impulse проглядывается уже сейчас: по словам его изобретателя, данный самолет весит в 10 раз меньше, чем его аналоги, работающие на традиционном топливе. Соответственно, уменьшаются и расходы по его использованию, которое возможно в коммерческих целях, и в настоящее время «солнечник» вполне может заменить на рынке дроны – беспилотные летательные аппараты, оказывающие услуги в сфере телекоммуникаций, к примеру, в качестве раздатчика сети wi-fi. А вот в не столь отдаленном будущем самолеты на альтернативной энергии (не только солнечной, но и на электрической, которая в воздухоплавании также является альтернативной в настоящее время), по мнению Бертрана Пиккара уже смогут выйти на главный сегмент авиарынка – сегмент пассажироперевозок.

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«Первые компьютеры были больше, чем дома, их было очень трудно использовать и они были очень дорогими. Но их существование заставило многих ученых и изобретателей думать над тем, чтобы сделать их меньше, дешевле, быстрее, – напомнил он журналистам на пресс-ланче в Астане. – Сейчас каждый из нас имеет компьютер в своем телефоне – и такой же путь ждет самолеты без керосина. Мы собрали самолет и показали, что он может работать. Я уверен, что через десять лет – и речь идет не обязательно о самолетах на солнечных батареях, речь идет об электрических самолетах – они смогут перевозить 15 человек на небольшие расстояния, не более 1000 километров», – заметил он.

Что касается дальнейшего продвижения альтернативной энергии в самолетостроении – например, строительства лайнеров, то здесь все уже в руках крупнейших производителей самолетов. Швейцарский изобретатель подчеркивает, что не ставил перед собой задачу по завоеванию рынка, а хотел лишь «показать миру, что экологически чистые технологии и возобновляемые источники энергии уже позволяют достигнуть того, что раньше считалось невозможным». Пока же «солнечник» в силу громоздкости обслуживания не позволяет даже своему изобретателю лишний раз подняться в воздух.

«Для того, чтобы запустить его в полет, требуется 40 человек. Партнеры финансировали нас для полета вокруг света, но, к сожалению, я не могу просто полетать на нем в свое удовольствие, – признает Бертран Пиккар. – Но если я найду партнеров, которые помогут создать самолет, способный брать на борт 3 человек, и он сможет летать быстрее, то вполне возможно, что я буду летать на нем. Может быть, эти партнеры будут из Казахстана, и мы будем летать вместе. И если компании достаточно умны, чтобы следовать новому слову в технологическом развитии, они быстро приспособятся к этому и найдут новые способы использования этих идей на практике», – заключил он.