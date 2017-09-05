До конца 2020 года в энергосбережение РК инвестируют 200 млрд тенге

По данным МИР РК, на сегодняшний день задача, поставленная главой государства до 2020 года, выполнена досрочно.

По итогам 2015 года энергоемкость ВВП страны снижена на 28,2% от уровня 2008 года. Основа современной системы энергосбережения была создана в 2012-2015 годах. Сформирована полная нормативно-правовая база, определен Национальный институт развития, по опыту Японии создан ключевой элемент системы энергосбережения — Государственный энергетический реестр (ГЭР). На сегодня в него включено более 5 тыс. организаций.

Общее потребление энергоресурсов субъектами ГЭР в 2016 году составило 49 млн тонн условного топлива. Это составляет 38% от общего энергопотребления страны (с учетом населения) и примерно половину от общего потребления юридическими лицами.

По итогам анализа утвержденных планов можно отметить, что в 2015–2016 годы субъектами ГЭР в энергосбережение было инвестировано более 178 млрд тенге. До конца 2020 года планируется инвестировать еще порядка 200 млрд тенге.

«В целях повышения ответственности местных исполнительных органов по реализации политики энергосбережения считаем целесообразным включить соответствующие критерии в Систему ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов, утвержденную Указом Президента от 19 марта 2010 года №954», — отметил Женис Касымбек.

В целях стимулирования энергосбережения в рамках реализации 59 шага Плана нации ведется работа по развитию рынка энергосервисных услуг. В рамках ГПИИР был реализован ряд проектов по производству теплоизоляционных материалов, энергосберегающих ламп, энергоэффективного электрооборудования и другое.