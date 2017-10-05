Эксперты предлагают использовать попутный нефтяной газ для газификации регионов Казахстана

Несмотря на видимые успехи в снижении объемов сжигаемого в Казахстане попутного нефтяного газа, эксперты считают, что они все еще велики. Для решения проблемы специалисты предлагают перерабатывать газ в товарные продукты, а также совершенствовать государственную политику его утилизации, что в целом соответствует Государственной программе индустриально-инновационного развития РК на 2015-2019 годы.

Ежегодно, сжигая на факелах попутный нефтяной газ (ПНГ), Казахстан сжигает более 100 млн долларов. Такую цифру в рамках своего выступления на Казахстанской нефтегазовой торгово-транспортной конференции озвучил заместитель руководителя компании «Северхим» Евгений Пущик, инженер, обладатель нескольких патентов и автор научных публикаций на тему нефти, бензина и этанола.

«Тема утилизации попутного газа очень интересна и довольно-таки сложна. Общее количество газа, который сжигается в мире, составляет более 140 млрд кубических метров ежегодно. Это приблизительно 20 тыс. факелов, со спутника это хорошо видно. И, к сожалению, на этом фоне не очень хорошо выглядит Казахстан», – сказал г-н Пущик.

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По данным Всемирного банка, Казахстан в списке стран, сжигающих ПНГ, по итогам 2016 года находится на 14 месте по объемам. Всего за прошлый год, по подсчетам международной финансовой организации, в Республике на факелах было сожжено порядка 2,7 млрд кубометров газа. Немного радует тот факт, что в 2015 году Казахстан занимал 11 место с 3,7 млрд кубометров сжигаемого ПНГ.

Министерство энергетики РК, как заметил г-н Пущик, озвучивает другие цифры – около 900 млн куб. газа, сжигаемого ежегодно. А по данным Информационно-аналитического центра нефти и газа РК, в прошлом году на факелах сжигалось чуть более 1 млрд кубометров – 2,2% от общего объема добычи попутного газа в стране, который составил 46 млрд кубометров.

При этом, судя по открытым данным Управления геологии и углеводородного сырья Комитета геологии и недропользования, в 2016 году было согласовано 23 разрешения на сжигание попутного и (или) природного газа в факелах, а также согласовано 114 программ развития переработки попутного газа.

Евгений Пущик, в свою очередь, выражает сомнение в том, что большинство данных программ на самом деле приносит ощутимый эффект.

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«Проблема в том, что, во-первых, в Казахстане нет государственной политики утилизации попутного нефтяного газа. Все, что рассказывают наши друзья, партнеры, чиновники – это только на словах. Сегодня из общего потока попутного газа в Казахстане компании «Тенгизшевройл» и «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» львиную долю закачивают в скважины – это примерно 13 млрд кубов. 5-6 млрд кубометров перерабатывается на газоперерабатывающих заводах. А 2,7 млрд кубов горят. А из этого газа, который горит, можно производить товарные продукты», – заявил эксперт.

К слову, в Ассоциации KAZENERGY также считают, что в РК необходимо провести реформу регулирования порядка сжигания ПНГ на факелах, основываясь на международном опыте, в частности, на опыте США (месторождение Bakken) и России.

Что касается упомянутых выше Евгением Пущиком компаний, необходимо добавить, что именно на них приходится львиная доля добычи в РК природного газа – 34% добывает «Тенгизшевройл», 39% – «Карачаганак Петролеум Оперейтинг».

При этом в 2008 году консорциум «Тенгизшевройл» завершил проект закачки сырого газа, а в конце 2009 года – четырехлетний проект утилизации ПНГ, который, как заявляют в компании, позволил полностью прекратить рутинное сжигание газа на факелах. Стоимость данного проекта составила $258 млн. В настоящее время компания, как сообщается на ее сайте, утилизирует более 98% газа. Вместе с тем в Национальном энергетическом докладе говорится, что в 2016 году при валовой добыче газа в 15,1 млрд м3 в год компания «ТШО» закачивала обратно в пласт около 52% (или 7,8 млрд м3) природного газа.

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Что же касается компании «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» (КПО), то на ее официальном сайте есть данные лишь за 2015 год. В соответствии с ними, в 2015 году общий объем факельного сжигания газа составил 0,15% от общего объема добытого КПО газа или 0,88 тонн на тысячу тонн добытого сырья. Соответственно, показатель утилизации газа КПО составил 99,85%. Для сравнения, целевой показатель, утвержденный контролирующими органами РК в рамках Программы развития переработки попутного газа на 2015 год, составлял 99,6%.

Касательно валового объема добычи газа компанией «КПО», в Ассоциации KAZENERGY отметили, что в 2016 году он составил 17,7 млрд м3.

Возвращаясь к идее переработки попутного газа, можно вспомнить о казахстанской нефтяной компании «Эмбамунайгаз», которая этим летом заявила о своей готовности полностью сократить объемы сжигаемого ею ПНГ за счет его переработки.

В данной компании ввели в строй установку комплексной подготовки ПНГ, которая, как заявляли сотрудники «Эмбамунайгаз», является уникальной не только для Казахстана, но и для всего СНГ. За счет данной установки в компании смогли получать товарную серу, а также товарный газ стандарта ГОСТ 5542-87 «Газ для коммунально-бытовых и промышленных предприятий», который используется для технологических нужд собственных промыслов, а его излишки реализуются населению Исатайского, Макатского и Кзыл-Кугинского районов через систему АО «КазТрансГазАймак». Компании инновации обошлись в 35 млрд тенге (около $112 млн по курсу на первое июня 2017 года).

Между тем, согласно планам, прописанным в Государственной программе индустриально-инновационного развития РК на 2015-2019 годы, в период реализации Программы государство сконцентрируется на развитии и сбалансированной поддержке не менее шести пилотных территориальных кластеров и одного национального кластера по добыче и переработке нефти и газа, нефтегазохимии, связанных с ними машиностроения и сервисных услуг для нефтегазовой промышленности. Роль предприятий заключается в участии в разработке заявки для участия в конкурсном отборе территориальных кластеров, а также разработке и реализации планов работы по развитию территориальных кластеров.

Вместе с тем, как заметил Евгений Пущик, проблема газификации регионов в Казахстане стоит достаточно остро. Решить ее эксперт предлагает за счет переработки ПНГ в компримированный природный газ. Кроме того, сера и товарный газ – отнюдь не единственные продукты, которые можно производить из ПНГ.

«Логистика, перевозка рентабельны в пределах 200 км. То есть, попутный газ можно утилизировать, пустить на производство метанола, СПБТ (смесь пропана и бутана технических. – «Къ»), можно компримировать и в машинах развозить потребителям», – предлагает эксперт.

По его расчетам, это может принести производителям неплохой дополнительный доход. К примеру, при цене газа в $40 за 1000 м3 себестоимость одной тонны метанола составит $55. При этом на 15 июня 2017 года цена одной тонны метанола в Европе составляла $355, в США – $386, в Азии – $330. По прогнозам экспертов, к 2020 году потребление метанола в Казахстане составит 100 тыс. тонн в год.

Себестоимость одной тонны СПБТ при аналогичных условиях составит $48, в то время как на 15 июня цена одной тонны СПБТ казахстанского производства варьировалась от $420 до $610.

Что касается финансовой стороны вопроса, то компаниям, решившим построить установку предварительной подготовки газа, по расчетам Евгения Пущика может стоить до $40 млн. Ориентировочный срок окупаемости составляет до пяти лет, а срок осуществления проекта от начала финансирования до начала получения товарной продукции – 18 месяцев.

Для сравнения, в компании ТОО Synergy Astana заявляют, что строительство в Казахстане завода по переработке ПНГ может обойтись примерно в $300 млн.

В заключение напомним, что в 2015 году Казахстан присоединился к международной инициативе против факельного сжигания попутного нефтяного газа, выдвинутой Всемирным Банком вместе с Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном. В соответствии с данной инициативой, Казахстан принял на себя обязательство покончить с практикой факельного сжигания ПНГ на нефтепромыслах до 2030 года.