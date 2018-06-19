ERG может открыть в Казахстане пилотный завод по утилизации СО2

Евразийская группа (ERG) рассматривает возможность открытия в Казахстане пилотного завода по утилизации углекислого газа, сообщил 19 июня председатель совета директоров Eurasian Resources Group Александр Машкевич.

«Мы заняты поиском технологий, которые позволяют не просто заниматься доизвлечением, но и создавать совершенно новые продукты, в связи с чем изучаем возможность строительства в Казахстане пилотного завода по утилизации СО2 и отвального шлама», - сказал Машкевич в ходе 25-го заседания Всемирного Горного Конгресса (WMC) в Астане.

По его словам, данное производство могло бы использовать отходы предприятий АО «Алюминий Казахстана», при этом подобная технология до сих пор применялась только на одном заводе группы - в африканской Ботсване.

«Мы стараемся использовать нестандартные подходы, один из них - в применении традиционных, но улучшенных технологий для нестандартного типа сырья – флотации или рефлюкс-классификаторов – для обогащения хромовых шламов. Именно за счет такой переработки отходов мы сможем обеспечить большую часть производства на Донском ГОКе в Казахстане начиная с 2022 года», - продолжил глава совета директоров Евразийской группы.

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Помимо этого, по его словам, компания провела успешное исследование по производству 3D-порошков из казахстанского глинозема с использованием метода прямого восстановления.

«Теперь планируем построить опытный цех, а в будущем и создать свое производство 3D-компонентов», - заключил Машкевич.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН