Глава правления «Тау-Кен Самрук»: Казахстан может начать добычу вольфрама к 2022 году

Добыча вольфрама на месторождениях Верхние Кайракты и Северный Катпар в Шетском районе Карагандинской области может начаться в 2022 году, сообщил 20 июня исполняющий обязанности председателя правления АО «Национальная горнорудная компания Тау-Кен Самрук» Канат Кудайберген, передает корреспондент Kursiv.kz.

«Я думаю, что к 2022 году мы уже приступим полностью к разработке месторождений», сказал Кудайберген в ходе конференции AstanaMining&Metallurgy, прошедшей в среду в рамках 25-го заседания Всемирного Горного Конгресса в Астане.

Он пояснил, что речь идет о разработке двух месторождений в Шетском районе Карагандинской области – Верхние Кайракты и Северный Катпар, которые суммарно содержат 1,3 млн тонн вольфрама при общих запасах вольфрама в Казахстане на 12 разведанных сейчас месторождениях в 2 млн тонн.

«По предварительным результатам исследований, которые мы там проводим, добыча будет осуществляться открытым способом», - продолжил глава правления нацкомпании.

Он напомнил, что в советское время начиналось строительство инфраструктуры для добычи на месторождении Верхние Кайракты, в настоящее время уже разработана технология обогащения руды казахстанских месторождений Пекинским институтом горного дела и металлургии.

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«Это один из ведущих институтов в Китае по исследованию именно вольфрамовых месторождений, и по технологиям мы работаем в настоящее время именно с исследовательскими центрами в Китае», - сказал Кудайберген.

Он напомнил, что по состоянию на январь 2018 года самыми большими запасами вольфрама в мире обладает Китай, он же является крупнейшим его производителем, а также потребителем: он потребляет порядка 61% мирового производства вольфрама.

«Казахстан занимает второе место в мире по запасам вольфрама, но сейчас в стране нет ни одного килограмма добытого в стране вольфрама: все месторождения с подтвержденными запасами, но добыча пока не идет», - уточнил представитель нацкомпании.

По его словам, суммарная проектная мощность по обоим месторождениям в Карагандинской области ожидается на уровне 12,5 тыс тонн в год, что даст Казахстану возможность выйти на второе место в мире по добыче и по выпуску продукции из вольфрама.

«Для Казахстана указанные проекты являются прорывными, ориентировочные затраты на строительство горно-обогатительных комбинатов на базе каждого месторождения и единого гидрометаллургического комплекса составляют $873 млн, при этом мы учитываем, что в 2018-2020 годах будут запущены крупные канадские месторождения вольфрама совокупной мощностью 17,9 тыс. тонн в год», - подчеркнул Кудайберген.

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По его словам, в настоящее время на месторождениях в Карагандинской области проводится замерочное бурение, одновременно нацкомпания приступила к разработке технико-экономического обоснования проекта.



Фото: Аскар Ахметуллин