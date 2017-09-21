Какие новшества подразумевает новый Кодекс «О недрах и недропользовании» ?

Во вторник на заседании правительства, после двух лет обсуждения с участием всех заинтересованных сторон, был презентован проект Кодекса «О недрах и недропользовании». В его рамках планируется внедрение международной системы стандартов отчетности по запасам полезных ископаемых CRIRSCO и упрощенного метода заключения контрактов для всех полезных ископаемых. Участники рынка окрестили презентацию Кодекса началом серьезной реформы в недропользовании, а сам документ – «шагом вперед», особенно в недропользовании по твердым полезным ископаемым.

Задачу по принятию до конца текущего года проекта Кодекса «О недрах и недропользовании» поставил глава государства в Послании народу Казахстана. Кроме того, проект Кодекса разрабатывается во исполнение поручений президента страны, озвученных в 74 и 75 шагах Плана нации, предусматривающих внедрение международной системы стандартов отчетности по запасам полезных ископаемых CRIRSCO и упрощенного метода заключения контрактов для всех полезных ископаемых.

Актуальность его принятия обусловлена низким уровнем инвестиций в геологоразведку, что, по мнению экспертов, сдерживает открытие новых месторождений.

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Как отметил первый вице-министр по инвестициям и развитию Алик Айдарбаев, в настоящее время большая часть месторождений, разведанных еще во времена СССР, находится в разработке. А темпы добычи в последние годы опережают темпы восполнения минерально-сырьевой базы. При этом в Казахстане наблюдается недостаточный объем инвестиций в геологоразведку, который на данный момент в среднем составляет около $7 на один квадратный километр территории, тогда как этот показатель достигает в США – $87, в Австралии – $167, в Канаде – $203. Между тем, в той же Канаде в геологоразведку вкладывается в 30 раз больше средств, чем в Казахстане, имеющим схожие параметры.

В этом свете основными целями представленного Кодекса являются обеспечение восполнения минерально-сырьевой базы для устойчивого экономического развития страны, создание новых проектов, появление дополнительных рабочих мест.

Структура документа отвечает его целям: здесь раздельными главами предусматривается регулирование разведки и добычи углеводородного сырья, урана и других твердых полезных ископаемых.

Так, в части углеводородного сырья проектом Кодекса в целях повышения инвестиционной привлекательности нефтегазового сектора Казахстана в условиях снижения мировых цен на нефть предусматривается упрощение доступа к контрактам на недропользование. В данном направлении разработчики также намерены внедрить международную систему стандартов отчетности по запасам, устранить излишние административные барьеры, сократить процедуры и сроки, а также имеющиеся пробелы в законодательстве, влекущие риски сторон контрактов на недропользование.

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Но главной новеллой является введение мер по стимулированию инвестиций в геологоразведку путем обеспечения доступа к геологической информации, совмещения разведки и добычи, исключения на стадии разведки обязанности по уплате отчислений на обучение, социально-экономическое развитие регионов, НИОКР.

Плюс ко всему в рамках проекта Налогового кодекса разработчиками предлагается предоставить отдельный пакет налоговых предложений. «Основным способом предоставления права недропользования в нефтегазовой сфере будет конкурс (аукцион). По его итогам будет подписываться контракт без дополнительных экспертиз, в том числе правовой и экономической. Для гарантий инвесторам, вкладывающим средства в геологоразведку, планируется установить, что контракты заключаются только на 2 вида контрактов – на «разведку и добычу» или на «добычу». При этом, во избежание злоупотреблений, в Кодексе будут четко прописаны условия окончания периода разведки и перехода к периоду добычи», – отметил первый вице-министр энергетики Махамбет Досмухамбетов.

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Как отметил Махамбет Досмухамбетов, документом установлено правило приоритетного права государства на разведку и добычу урановых месторождений, которое осуществляется посредством национальной компании. При этом разведка урановых месторождений будет проводиться по правилам твердых полезных ископаемых, что предполагает наличие арендных платежей в период разведки.

«На этапе добычи предусмотрено приоритетное право государства на добычу урана через национальную компанию. При этом доля нацкомпании в совместном предприятии, претендующем на право недропользования, не может быть менее 51%. Оформление права недропользования предусматривается посредством контракта на добычу министерства энергетики, с сохранением требований по рациональному и комплексному использованию недр, а также лицензионно-контрактных условий, в том числе – обучение местных кадров, поддержка социальной сферы», – пояснил Досмухамбетов.

Что касается других твердых полезных ископаемых, то, например, для освоения малых россыпных месторождений драгоценных металлов в проекте Кодекса вводится институт старательства.

Также проект Кодекса предусматривает усиление требований по экологической и промышленной безопасности, введение современной практики ликвидации последствий недропользования.

В рамках же вводимого документом принципа «первым пришел – первый получил» вводятся лицензии по твердым полезным ископаемым на разведку и добычу и программа управления недрами для обеспечения эффективного управления участками недр по всем видам полезных ископаемых.

«Максимальная площадь по лицензии на разведку составит до 200 блоков (400 кв. км). Срок разведки составит 6 лет, с возможностью продления еще на 6 лет. При этом предлагаются понятные и исчерпывающие обязательства недропользователя по оплате ежегодных прогрессивных арендных платежей и выполнению минимальных требований по расходам на один блок. По добыче предлагается также осуществить переход на австралийскую модель предоставления права недропользования. Срок добычи составит 25 лет с возможностью продления», – отметил Алик Айдарбаев.

Кроме этого, по его словам, будут закреплены обязательства недропользователей по выполнению фиксированных минимальных расходов, оплате фиксированных арендных платежей, обучению кадров, расходов на НИОКР. При этом сохранится разрешительный порядок выдачи разрешений при передаче прав в сфере недропользования.

Председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов в свою очередь отметил, что Кодекс в целом предполагает повышение инвестиционной привлекательности геологоразведки – то, в чем, Казахстан сильно отстает от ведущих стран мира.

Вместе с тем исполнительный директор Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Николай Радостовец подчеркнул, что презентация Кодекса является началом серьезной реформы в недропользовании и положительным является тот факт, что наряду с Кодексом о недрах разрабатывается Налоговый кодекс.

Вместе с тем, по его мнению, на стадии обсуждения документа в парламенте страны необходимо будет минимизировать риск возникновения спекуляций вокруг либерализации выдачи лицензий. В этой части эксперт рекомендует усилить защитные механизмы, сделать более конкурентными и добросовестными отношения между теми компаниями, кто придет в недропользование, не имея финансовой и социальной нагрузки, и теми предприятиями, которые уже действуют на территории Казахстана.