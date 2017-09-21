Валюта нал
USD 341.00 341.60
RUB 5.88 5.90
EUR 407.80 406.65
Валюта бирж
USD/KZT
341.61
-0.002%
EUR/KZT
410.27
-0.004%
RUB/KZT
5.9
-0.005%
EUR/USD
410.27
-0.004%
EUR/CHF
410.27
-0.004%
EUR/JPY
410.27
-0.004%
GBP/USD
462.78
-0.005%
USD/CHF
341.61
-0.002%
USD/JPY
341.61
-0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
341.61 410.27 5.9
-0.002% -0.004% -0.005%
Рынки
Нефть Brent
56.12
-0.003%
Нефть WTI
50.48
-0.004%
Золото
1297.4
-0.015%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1010
+0.014%
Жилье Астана
927
-0.044%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
56.12 50.48 1297.4
-0.003% -0.004% -0.015%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Какие новшества подразумевает новый Кодекс «О недрах и недропользовании» ?

21.09.2017 14:05   480   0 Автор: Мадина МАМЫРХАНОВА

Во вторник на заседании правительства, после двух лет обсуждения с участием всех заинтересованных сторон, был презентован проект Кодекса «О недрах и недропользовании». В его рамках планируется внедрение международной системы стандартов отчетности по запасам полезных ископаемых CRIRSCO и упрощенного метода заключения контрактов для всех полезных ископаемых. Участники рынка окрестили презентацию Кодекса началом серьезной реформы в недропользовании, а сам документ – «шагом вперед», особенно в недропользовании по твердым полезным ископаемым.

Задачу по принятию до конца текущего года проекта Кодекса «О недрах и недропользовании» поставил глава государства в Послании народу Казахстана. Кроме того, проект Кодекса разрабатывается во исполнение поручений президента страны, озвученных в 74 и 75 шагах Плана нации, предусматривающих внедрение международной системы стандартов отчетности по запасам полезных ископаемых CRIRSCO и упрощенного метода заключения контрактов для всех полезных ископаемых.

Запасы медно-никелевого месторождения БАСТ увеличены...
27 августа компания Mineral Exploration Consultants ltd. (MEC) выпустила отчет о минеральных ресурсах месторождения меди Максут. Данный подсчет ресурс...

Актуальность его принятия обусловлена низким уровнем инвестиций в геологоразведку, что, по мнению экспертов, сдерживает открытие новых месторождений.

Запасы медно-никелевого месторождения БАСТ увеличены

Как отметил первый вице-министр по инвестициям и развитию Алик Айдарбаев, в настоящее время большая часть месторождений, разведанных еще во времена СССР, находится в разработке. А темпы добычи в последние годы опережают темпы восполнения минерально-сырьевой базы. При этом в Казахстане наблюдается недостаточный объем инвестиций в геологоразведку, который на данный момент в среднем составляет около $7 на один квадратный километр территории, тогда как этот показатель достигает в США – $87, в Австралии – $167, в Канаде – $203. Между тем, в той же Канаде в геологоразведку вкладывается в 30 раз больше средств, чем в Казахстане, имеющим схожие параметры.

Материалы по теме

Запасы медно-никелевого месторождения БАСТ увеличены

К концу года объем промышленной продукции в ЮКО достигнет 570 млрд тенге

Процесс введения электронных браслетов слежения в РК затянулся

Рыбная промышленность РК наращивает обороты

Казахстанские ядерщики готовятся к выходу на мировой рынок

В этом свете основными целями представленного Кодекса являются обеспечение восполнения минерально-сырьевой базы для устойчивого экономического развития страны, создание новых проектов, появление дополнительных рабочих мест.

Структура документа отвечает его целям: здесь раздельными главами предусматривается регулирование разведки и добычи углеводородного сырья, урана и других твердых полезных ископаемых.

Так, в части углеводородного сырья проектом Кодекса в целях повышения инвестиционной привлекательности нефтегазового сектора Казахстана в условиях снижения мировых цен на нефть предусматривается упрощение доступа к контрактам на недропользование. В данном направлении разработчики также намерены внедрить международную систему стандартов отчетности по запасам, устранить излишние административные барьеры, сократить процедуры и сроки, а также имеющиеся пробелы в законодательстве, влекущие риски сторон контрактов на недропользование.

К концу года объем промышленной продукции в ЮКО достигнет 570 млрд тенге

Но главной новеллой является введение мер по стимулированию инвестиций в геологоразведку путем обеспечения доступа к геологической информации, совмещения разведки и добычи, исключения на стадии разведки обязанности по уплате отчислений на обучение, социально-экономическое развитие регионов, НИОКР.

Плюс ко всему в рамках проекта Налогового кодекса разработчиками предлагается предоставить отдельный пакет налоговых предложений. «Основным способом предоставления права недропользования в нефтегазовой сфере будет конкурс (аукцион). По его итогам будет подписываться контракт без дополнительных экспертиз, в том числе правовой и экономической. Для гарантий инвесторам, вкладывающим средства в геологоразведку, планируется установить, что контракты заключаются только на 2 вида контрактов – на «разведку и добычу» или на «добычу». При этом, во избежание злоупотреблений, в Кодексе будут четко прописаны условия окончания периода разведки и перехода к периоду добычи», – отметил первый вице-министр энергетики Махамбет Досмухамбетов.

Урановые месторождения отнесены к стратегическим участкам недр

Процесс введения электронных браслетов слежения в РК затянулся

Как отметил Махамбет Досмухамбетов, документом установлено правило приоритетного права государства на разведку и добычу урановых месторождений, которое осуществляется посредством национальной компании. При этом разведка урановых месторождений будет проводиться по правилам твердых полезных ископаемых, что предполагает наличие арендных платежей в период разведки.

«На этапе добычи предусмотрено приоритетное право государства на добычу урана через национальную компанию. При этом доля нацкомпании в совместном предприятии, претендующем на право недропользования, не может быть менее 51%. Оформление права недропользования предусматривается посредством контракта на добычу министерства энергетики, с сохранением требований по рациональному и комплексному использованию недр, а также лицензионно-контрактных условий, в том числе – обучение местных кадров, поддержка социальной сферы», – пояснил Досмухамбетов.

Что касается других твердых полезных ископаемых, то, например, для освоения малых россыпных месторождений драгоценных металлов в проекте Кодекса вводится институт старательства.

Также проект Кодекса предусматривает усиление требований по экологической и промышленной безопасности, введение современной практики ликвидации последствий недропользования.

В рамках же вводимого документом принципа «первым пришел – первый получил» вводятся лицензии по твердым полезным ископаемым на разведку и добычу и программа управления недрами для обеспечения эффективного управления участками недр по всем видам полезных ископаемых.

«Максимальная площадь по лицензии на разведку составит до 200 блоков (400 кв. км). Срок разведки составит 6 лет, с возможностью продления еще на 6 лет. При этом предлагаются понятные и исчерпывающие обязательства недропользователя по оплате ежегодных прогрессивных арендных платежей и выполнению минимальных требований по расходам на один блок. По добыче предлагается также осуществить переход на австралийскую модель предоставления права недропользования. Срок добычи составит 25 лет с возможностью продления», – отметил Алик Айдарбаев.

Кроме этого, по его словам, будут закреплены обязательства недропользователей по выполнению фиксированных минимальных расходов, оплате фиксированных арендных платежей, обучению кадров, расходов на НИОКР. При этом сохранится разрешительный порядок выдачи разрешений при передаче прав в сфере недропользования.

Председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов в свою очередь отметил, что Кодекс в целом предполагает повышение инвестиционной привлекательности геологоразведки – то, в чем, Казахстан сильно отстает от ведущих стран мира.

Вместе с тем исполнительный директор Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Николай Радостовец подчеркнул, что презентация Кодекса является началом серьезной реформы в недропользовании и положительным является тот факт, что наряду с Кодексом о недрах разрабатывается Налоговый кодекс.

Вместе с тем, по его мнению, на стадии обсуждения документа в парламенте страны необходимо будет минимизировать риск возникновения спекуляций вокруг либерализации выдачи лицензий. В этой части эксперт рекомендует усилить защитные механизмы, сделать более конкурентными и добросовестными отношения между теми компаниями, кто придет в недропользование, не имея финансовой и социальной нагрузки, и теми предприятиями, которые уже действуют на территории Казахстана.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
11 сентября в Парламенте прошли слушания на тему введения единого стандарта алфавита казахского языка на латинской графике. Известно, что в новом алфавите будет 25 букв и 8 диграфов. Нравится ли Вам новый алфавит и новые правила языка?
  • 1. Да, нравится

  • 2. Нет, не нравится

  • 3. Мне все равно

  • 4. Посмотрим, когда всё переведут на латиницу

  • 1. Да, нравится
    158

  • 2. Нет, не нравится
    381

  • 3. Мне все равно
    51

  • 4. Посмотрим, когда всё переведут на латиницу
    106

Цифра дня
44%
казахстанцев
не ждут, что в ближайший год положение в экономике заметно улучшится
Цитата дня
В Сирии не может быть развития. 6оо тысяч беженцев, 180 тысяч убитых - за что, спрашивается? За какие грехи? Вот почему я постоянно говорю, что мы можем развиваться только в условиях внутреннего спокойствия в стране, в условиях спокойствия по периметру наших границ.
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное