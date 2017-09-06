Какие перспективы ожидают Банк НОУ?

На прошлой неделе в торжественной обстановке президент Казахстана открыл первый в мире Банк низкообогащенного урана (НОУ) МАГАТЭ, размещенного на площадке Ульбинского металлургического завода в городе Усть-Каменогорск.

В торжественной церемонии открытия здания Банка НОУ участвовал генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано. Ему президент Казахстана передал символический ключ в знак подтверждения официального открытия здания БНОУ.

Экскурс в историю…

С предложением о создании Международного банка ядерного топлива под эгидой МАГАТЭ еще в 2006 году выступил американский фонд «Инициатива по сокращению ядерной угрозы». Однако резолюция о его создании и соответствующие документы были приняты Советом управляющих лишь спустя четыре года, в декабре 2010 года. И уже в мае следующего года агентство объявило тендер на выбор страны, в которой мог бы разместиться банк. 29 июля этого же года Казахстан направил заявку на размещение банка с приложением необходимой информации по двум площадкам на Ульбинском металлургическом заводе и в городе Курчатове. В марте 2012 года государства-члены агентства были проинформированы, что по итогам открытого конкурса Казахстан стал единственной страной кандидатом на размещение банка на своей территории. При этом выбор экспертами был сделан в пользу Ульбинского металлургического завода.

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Выбор города исходил из целей БНОУ: банк не должен был стать источником снабжения или «магазином топлива», а должен был стать резервом на крайний случай, если вдруг какая-то страна-член МАГАТЭ не сможет получить топливо от традиционного поставщика по причинам политического характера.

«Суть создания банка низкообогащенного урана МАГАТЭ заключается в том, что банк ядерного топлива будет представлять собой физический запас НОУ с уровнями диапазона обогащения до 4,95%. Этот диапазон обогащения обеспечит необходимую гибкость для удовлетворения требований, предъявляемых к последующему изготовлению топлива для большинства энергетических реакторов», - сказал генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано на церемонии его открытия.

Этот проект является одним из направлений международной деятельности по обеспечению гарантированных поставок ядерного топлива в различные страны в случае дестабилизации открытого рынка или нарушения действия других существующих механизмов поставок НАУ.

Приобретать НАУ из Банка могут лишь государства-члены, заключившие с МАГАТЭ соглашения о всеобъемлющих гарантиях и выполняющие их положения.

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Ответ же на вопрос, почему выбор был остановлен на нашей стране, на УМЗ, можно найти в раздаточном материале. В частности, там было сказано, что Казахстан обладает 60-летним положительным опытом гражданских поставок ядерного топлива и современной инфраструктурой, в то же время в городе Усть-Каменогорск сосредоточены значительные мощности горнодобывающей и металлургической промышленности. Что касается Ульбинского металлургического завода, то он является лицензированным ядерным объектом, осуществляющим коммерческую деятельность. Гексафторид урана (продукт переработки природного урана, из которого можно получить топливные таблетки для атомных реакторов – «Къ») хранится и используется на Ульбинском металлургическом заводе ещё с советских времен, а это более 40 лет. При этом завод располагает всей необходимой инфраструктурой для безопасного и защищенного хранения, перевозки и обработки НОУ.

Между тем, руководитель проекта МБНОУ Марк Бассет подтвердил, что здание банка построено в соответствии со стандартами МАГАТЭ. Что означает, что данный проект предоставит высокий уровень физической и нефизической безопасности для БНОУ.

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Отработанное ядерное топливо не будет возвращаться на территорию республики в соответствии с существующими правилами МАГАТЭ. Безопасность при транспортировке и хранении урана обеспечивается использованием специальных контейнеров, имеющих высокую степень прочности. Контейнеры исключают какую-либо утечку радиоактивных материалов и полностью экранируют излучение низкообогащенного урана. Контейнеры сертифицированы МАГАТЭ и сконструированы таким образом, чтобы противостоять даже масштабным природным катаклизмам и техногенным катастрофам. Они обладают всеми необходимыми прочностными характеристиками и рассчитаны на 80-100 лет работы.

При этом физическая безопасность самого здания БНОУ будет обеспечиваться силами Национальной гвардии Казахстана.

«Для Ульбинского металлургического завода большая честь, что наша площадка выбрана для размещения первого в мире Банка низкообогащенного урана под эгидой МАГАТЭ. Это говорит о безупречной репутации завода, который более 40 лет производит компоненты ядерного топлива. Коллектив завода относится к этому проекту с максимальной ответственностью. Строительство здания для банка выполнено строго по графику, соблюдены все международные и национальные требования по ядерной, радиационной и физической безопасности. 1 июля 2017 года подписан акт приемки объекта в эксплуатацию. Здание полностью готово для размещения в нем БНОУ МАГАТЭ», - сказал председатель правления АО «Ульбинский металлургический завод» Юрий Шахворостов.

В этой части нужно отметить, что в Казахстане по разным оценкам находится до 30% мировых запасов урана. На сегодня в 30 странах мира функционируют 447 АЭС, строятся более 58 новых атомных станций. К 2030 году их число достигнет 500.

«Перспективы модернизации ядерной энергетики огромные, поэтому выбор Казахстана для размещения Банка НОУ – это факт качества нашей атомной отрасли, - сказал Назарбаев на церемонии открытия БНОУ в Астане.

Нельзя сказать однозначно, что открытие БНОУ в Казахстане дело имиджевое. Нет. Это скорее продолжение той политики по нераспространению ядерного оружия, которую наша страна ведет с 1991 года. О чем говорит дата открытия Банка НОУ: в этот день - 29 августа 1991 года – Указом Президента был закрыт крупнейший в мире семипалатинский испытательный ядерный полигон, где за 49 лет было взорвано более 550 ядерных зарядов, в том числе 74 в атмосфере, в результате которых пострадало 1,5 млн. человек.

Хочется также напомнить, что на заре независимости Казахстан первым в мире избавился «от смертоносных ядерных арсеналов», к слову, четвертого в мире по величине.

«Казахстан стал доверенным партнером МАГАТЭ, единственной структурой ООН, ответственной за мирную атомную энергию. Предоставив МАГАТЭ возможность разместить Банк НОУ, Казахстан внес свой очередной вклад в укрепление режима нераспространения ядерного оружия и создания уникального механизма безопасных поставок ядерного топлива. Выражаю признательность руководству МАГАТЭ, донорам Банка за их большой вклад в это важное для всей планеты дело», - сказал Глава государства на церемонии открытия БНОУ в Астане.

При этом он отметил, что Банк НАУ будет функционировать под полным контролем МАГАТЭ и в его официальном юридическом владении.

Финансирование этого проекта в размере около $150 млн, переданных в МАГАТЭ, складывается из добровольных взносов ряда стран и организаций.

Кто предоставил средства на создание Банка НОУ?

Европейский Союз – до 24,4 млн евро

Кувейт – $10 млн

Норвегия – $5 млн

ОАЭ – $10 млн.

США – $49 млн.

Фонд «Инициатива по сокращению ядерной угрозы» - $50 млн.

Казахстан – $400 000 и взносы в натуральной форме.

По нынешним рыночным ценам сумма в $150 млн будет достаточной для закупки около 60-80 тонн низкообогащенного урана и доставки его в место нахождения Банка МАГАТЭ в Казахстане.

Основные затраты по созданию банка низкообогащенного урана (НОУ) в Казахстане несет международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Международное агентство по атомной энергии несет, в частности, расходы на приобретение НОУ, оборудования, технических средств и любых других товаров и услуг, которые необходимы для создания, обеспечения функционирования и обслуживания банка НОУ МАГАТЭ.

Тогда как Казахстан будет нести расходы, связанные с непосредственным хранением низкообогащенного урана МАГАТЭ, включая оплату электроснабжения, отопления, необходимых служебных помещений и расходы на персонал, предоставляемый Казахстаном или его учреждениями в связи с функционированием банка НОУ МАГАТЭ.

Фото – Аскар АХМЕТУЛЛИН