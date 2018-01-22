Казахстан и США «цифровизируют» промышленность

Совместно с американскими компаниями в Казахстане будет создан Фонд по цифровизации промышленности, Центр компетенций по финансовым технологиям. Кроме этого планируется совместная работа в рамках технопарка IT-стартапов, который может стать образцовым для стран СНГ.

Автономный кластерный фонд «ПИТ» (Tech Garden) подписал ряд важных документов с американскими компаниями по цифровизации экономики Казахстана, в рамках официального визита президента РК в США.

Совместно с Global Venture Alliance (GVA) будет создан Фонд по цифровизации промышленности Казахстана. Первоначальный объем средств казахстанско-американского фонда составит $100 млн, с дальнейшим увеличением до $500 млн. При этом, участие средств республиканского бюджета РК в Фонде не будет превышать 20%.

Деятельность Фонда будет направлена на привлечение инвестиций в прорывные глобальные технологии для развития базовых отраслей и создания новых отраслей в РК, а также на привлечение зарубежных инвестиций через вывод портфельных компаний на МФЦА.

Добавим, GVA – это глобальный венчурный альянс, объединяющий акселерационные и образовательные программы, венчурные фонды и исследовательские институты.

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Также планируется сотрудничество АКФ «ПИТ», МФЦА и IBM в области создания Инкубатора по финансовым технологиям в рамках Международного технопарка IT-стартапов (Astana Hub). «Данный проект может стать первой подобной инициативой в Казахстане и примером для целого ряда стран СНГ», - отмечается в сообщении АКФ «ПИТ».

В рамках сотрудничества будет проводиться работа по инкубации и поддержке стартапов в области Финтеха и Блокчейн-технологий, привлечению зарубежных стартапов в Astana Hub и акселерационной программе МФЦА, привлечению инвестиций в инкубированные стартапы, участию компаний и стартапов в рамках программы «Startup Kazakhstan» и др.

Еще одна инциатива, подписание меморандума между АКФ «ПИТ» и PwC Казахстан по созданию Центра компетенций по финансовым технологиям в рамках Astana Hub. Стороны намерены сотрудничать в области разработки, разъяснения и обучения методологии внедрения нового метода администрирования НДС с использованием технологии блокчейн. Для определения сроков и моделей взаимодействия для каждого совместного проекта будет создана рабочая группа с участием представителей сторон и Министерства финансов РК, поясняется в сообщении АКФ «ПИТ».

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«Данные инициативы АКФ «ПИТ» соответствуют задачам, обозначенным в Послании главы государства и в государственной программе «Цифровой Казахстан». Их реализация будет способствовать модернизации и цифровизации казахстанских предприятий, а также развитию национальной экосистемы разработчиков цифровых и других инновационных решений. Наряду с этим, данные инициативы способствуют реализации важной задачи по развитию венчурного финансирования в Казахстане, где необходим экосистемный подход», - сказал генеральный директор АКФ «ПИТ» Санжар Кеттебеков.