Казахстан ожидает модернизация существующих угольных электростанций

Продолжавшееся несколько лет падение цен на уголь сменилось ростом. Многие сорта этого сырья подорожали почти в 2 раза. Вместе с тем, согласно планам, отмеченным в Концепции по переходу РК к «зеленой экономике», уже в ближайшее время нас ожидает модернизация существующих угольных электростанций.

Управление стратегического и отраслевого анализа Евразийского банка развития (ЕАБР) подготовило обзор «Угольная промышленность в странах ЕАБР», где отмечено, что добыча угля является одной из значимых отраслей промышленности в 4 из 6 стран – участниц ЕАБР: Казахстане, России, Кыргызстане и Таджикистане. По итогам 2016 года производство всех видов угля в этих государствах составило 103, 385, 1,8 и 1,4 млн тонн соответственно. В первой половине 2017 года ситуация в отрасли развивалась положительным образом для всех этих стран, обеспечивая высокую инвестиционную привлекательность угольной промышленности в регионе в среднесрочной перспективе. Более отдаленные перспективы отрасли определены в значительно меньшей степени, хотя уголь остается стратегическим энергетическим сырьем, которое будет трудно полностью заменить в течение еще длительного периода, особенно в странах, не обладающих собственными значительными запасами других энергоносителей, как Кыргызстан и Таджикистан, которые активно добиваются энергетической безопасности.

В Атырауской области построят асфальтобетонный завод

Падение сменилось ростом

В течение 2016-го и первой половины 2017 года в ситуации на рынках угля в мире произошли существенные изменения: продолжавшееся несколько лет падение цен на уголь сменилось ростом, в ходе которого многие сорта этого сырья подорожали к концу года почти в 2 раза. В частности, цены на уголь в портах северо-западной Европы выросли с $47 за тонну на конец 2015 года до $87 в конце 2016 года, а в российском порту Восточный за тот же период — с $53 до $88 за тонну (оба бенчмарка релевантны для производителей угля в странах ЕАБР). Несмотря на последовавшее за этим снижение, цены на уголь остаются существенно выше, чем в начале 2016 года.

Угольная промышленность Казахстана перешла к росту после периода длительного спада, увеличив добычу по итогам первого полугодия 2017 года на 17,4% (до 52,6 млн тонн) по сравнению с тем же периодом 2016-го. Рентабельность отрасли выглядит более благоприятно относительно других отраслей промышленности. В перспективе до 2030 года, с учетом ограниченных возможностей расширения экспорта, основным источником спроса на энергетический уголь останется внутренняя угольная генерация.

Какие новшества подразумевает новый Кодекс «О недрах и недропользовании» ?

В этой связи, как отмечено в Концепции по переходу РК к «зеленой» экономике, основными техническими мероприятиями являются: «модернизация существующих угольных электростанций, что в совокупности составит до 8,3 ГВт мощности к 2020 году, т.е. модернизация всех существующих угольных электростанций, которые будут эксплуатироваться после 2020 года, с установкой пылегазоочистки для улавливания, в первую очередь, выбросов пыли, двуокиси серы и оксида азота с целью достижения современных стандартов по выбросам вредных веществ».

В данной концепции предполагается, что объем готового потребления угля энергетическим сектором страны незначительно сократится до 40–50 млн тонн в 2030 году, по сравнению с уровнем 2012 года – более 50 млн тонн. Но произойдет это в основном из-за повышения эффективности модернизированных и новых угольных электростанций.

В целом, согласно планам по вводу и выбытию генерирующих мощностей, можно ожидать, что потребность в энергетическом угле сохранится, как минимум, на прежнем уровне. Тем не менее преобладание в угольных месторождениях страны относительно высокозольных энергетических углей делает развитие высокотехнологичного угольного бизнеса и реализацию новых точек роста принципиальными для будущего угольной промышленности.

Запасы медно-никелевого месторождения БАСТ увеличены

В России угледобывающая промышленность сохраняет положительные темпы роста производства, сформировавшиеся в 2014–2015 годах. В первом полугодии добыча угля в стране увеличилась на 7,3% (составив 198,4 млн тонн) к первому полугодию 2016 года. В текущем году рентабельность отрасли вновь улучшилась на фоне повысившихся международных цен на уголь. Улучшение носит широкий характер, затронув большинство угледобывающих компаний. В частности, беспрецедентных уровней достигла рентабельность добычи коксующихся углей. В настоящий момент угольная промышленность весьма привлекательна для кредитования и инвестиций ввиду своей высокой рентабельности и постепенного снижения долгового бремени. Между тем долгосрочные перспективы этой отрасли вызывают вопросы в условиях уменьшения значимости угля как источника энергии в большинстве ведущих экономик мира, наращивающих использование других углеводородных полезных ископаемых: нефти, природного газа и возобновляемых источников энергии (ветра, солнца). Возможно, ближайшие несколько лет являются последним отрезком времени, когда в угольной отрасли сохранится возможность для осуществления масштабных новых проектов, за исключением ориентированных на добычу коксующихся углей для нужд металлургии – перспективы этой части угледобывающей промышленности являются более определенными.

В первом полугодии 2017 года добыча угля в Кыргызстане постепенно возвращается к позитивным показателям роста: после сокращения на 7% в 2016-м совокупный объем добычи угля по итогам января-июня 2017 года вырос на 0,8% (до 591 тыс. тонн). В среднесрочной перспективе, несмотря на наличие сдерживающих развитие отрасли факторов, следует ожидать сохранение роста добычи и сокращение импорта угля. Важным фактором расширения использования угля в стране станет завершение модернизации ТЭЦ г. Бишкека, являющейся одним из ключевых потребителей угля. Это сырье, вероятно, останется стратегически важным источником энергии для экономики и в более долгосрочной перспективе. Как и в случае Таджикистана, о котором идет речь ниже, для Кыргызстана добываемый в стране уголь является энергетическим сырьем, которое будет трудно полностью заменить в обозримом будущем.

Таджикистан существенным образом активизировал разработку собственных запасов угля начиная с 2012 года, на фоне сворачивания поставок природного газа из Узбекистана. Среднегодовые темпы роста за период 2012–2016 годов составили примерно 44%. Аналогичный показатель за первую половину текущего года равен 20,6% (до 541 тыс. тонн). В среднесрочной перспективе правительство намерено существенно повысить уровень производственных мощностей угольной промышленности, чтобы обеспечить не только внутренние потребности, но и экспорт угля и угольной продукции за рубеж. Таджикистан является одной из стран – участниц ЕАБР, где угледобывающая отрасль имеет обширные перспективы для дальнейшего развития.

Угледобыча представляет интерес для ЕАБР в связи с благоприятной для инвестиций ситуацией в этой отрасли, а также наличием производственных связей с металлургией и энергетикой, которые имеют стратегическое значение с точки зрения интересов развития экономик стран – участниц банка.

Пессимизм в пользу волюнтаризма

В свою очередь официальные органы в лице министерства энергетики оперируют своими данными и говорят о прогнозах снижения потребления угля в мире. В связи с этим активизирована работа по разведке и добыче метана угольных пластов – как альтернативного варианта использования угольных ресурсов Казахстана. Об этом говорил в июне на площадке ЭКСПО-2017 министр энергетики РК Канат Бозумбаев, в рамках 30-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов.

Чуть раньше, в январе, он же, на заседании правительства, докладывая о разработке документа «Дорожная карта по развитию угольной промышленности до 2030 года» отметил, что в настоящее время имеющиеся тенденции сокращения объемов добычи угля характерны также и для других стран. Это следствие мировых процессов по переходу к зеленой экономике и низкоуглеродному развитию. Тем не менее Минэнерго считает необходимым усилить работу по поддержке уровня добычи угля в стране путем расширения различных программ. В частности, это программа по комплексной глубокой переработке угля, производству из угля дизельного топлива и других жидких синтетических продуктов, а также программа по диверсификации экспортных поставок. Кроме того, сегодня проводится работа по использованию шахтного метана для выработки электроэнергии, которая значительно уменьшает выбросы парниковых газов.

По информации Бозумбаева, в 2016 году было добыто 98 млн тонн угля, или 96% к плану. План на 2017 год – 100 млн тонн. В прошлом году на внутренний рынок поставлено 71,8 млн тонн угля, на экспорт – 26,2 млн тонн. На снижение объемов добычи повлияла ситуация с экспортом продукции в Россию. Правительство соседней страны еще в 2014 году приняло программу развития угольной промышленности России на период до 2030 года. В ней предусмотрена замена потребления электростанциями России казахстанского экибастузского угля на кузбасский. Кроме того, часть российских теплоэлектроцентралей переведена на сжигание природного газа. А реализуемые новые проекты также перешли на кузбасский уголь.

Кроме того, на отрасль влияет и гидроэнергетика – снижение потребления угля энергопроизводящими предприятиями Казахстана и России связано с высокой водностью рек, увеличивших выработку электроэнергии на гидроэлектростанциях на 25%.

А рынок имеет свое мнение

Тогда же пресса цитировала исполнительного директора объединения юридических лиц «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» Николая Радостовца, который утверждал, что «угольная промышленность еще долгое время будет иметь преимущества». Н. Радостовец считает, что на объемы потребления твердого топлива не смогут в значительной степени повлиять даже мировые тенденции по переходу к «зеленой» экономике. Ведь цена солнечной энергии гораздо выше стоимости угля, а для развития промышленности очень важен ценовой вопрос.

Но производители стараются находить новые рынки. Так, по информации представителя ассоциации горнорудной промышленности, Казахстан уже отправил пробные партии в Японию и Польшу, а сейчас прорабатывает варианты более широких поставок в Китай и на Украину.

О Китае стоит сказать особо. На него возлагают надежды коллеги Бозумбаева по кабмину. По данным первого вице-премьера Аскара Мамина, более 200 млн тонн угля по итогам прошлого года импортировано на рынок Китая из разных стран. Хотя у премьера Бакытжана более пессимистичная информация о том, что правительство Китая приняло решение о сокращении добычи угля на 500 млн тонн к 2020 году.

Спустя полгода – в июле текущего года – в павлодарской области прошло совещание по проблемам угольной отрасли, на котором аким региона Булат Бакауов сообщил, что павлодарская делегация планирует road-show в три провинции Китая. При этом он отметил, что во время недавней встречи в Астане китайскую сторону интересовали контракты на разработку угля на 10 лет для налаживания производства по брикетированию.