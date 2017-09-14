Казахстанские ядерщики готовятся к выходу на мировой рынок

В Алматы с 12 по 15 сентября порядка 300 ученых из 17 стран примут участие в международном научном форуме «Ядерная наука и технологии» и обсудят важнейшие вопросы отрасли, поделятся опытом, а ИЯФ подпишет соглашение о сотрудничестве с ЦЕРН.

«На этой неделе с 12 по 15 сентября у нас проходит международный научный форум «Ядерная наука и технологии», который посвящен 60-летию института ядерной физики. На самом деле, те конференции, которые проходят в рамках этого форума - регулярные: традиционная, института ядерной физики международная конференция «Ядерная и радиационная физика» - 11-я по счету, международная конференция «Ядро- 2017» уже 67-я и Евразийская научно-практическая конференция «Ядерная наука и ее применение» - 8-я. Все эти конференции имеют свою историю, но в связи с тем, что настала очередь в Казахстане проводить их, мы решили объединить все три в международный научный форум. Получилась очень интересная научная тусовка», - рассказал корреспонденту «Къ» генеральный директор РГП «Институт ядерной физики» Ергазы Кенжин.

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Открытия на стыке наук

По его мнению, было сложно разделить работу участников секционно, поскольку большая часть работ находится в смежных областях.

«Мы с большим трудом разделили участников на секции - на самом деле это не просто сделать, потому, что многие доклады и научные направления они являются смежными. Сегодня только на стыке наук появляются новые идеи и открытия. У нас получились следующие секции: «Ядерная физика», «Радиационная физика твердого тела и проблемы материаловедения», «Радиационная экология и методы анализа», «Ядерные и радиационные методы в медицине и промышленности» - классические и устоявшиеся», - пояснил он.

На секции «Радиационная физика твердого тела и проблемы материаловедения» будут обсуждаться вопросы, связанные с формированием и эволюцией дефектов в твердых телах, исследования свойств конструкционных и топливных материалов ядерной и термоядерной техники, а также методы получения новых материалов и наноматериалов.

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Важное место в тематике конференции займут радиоэкологические исследования бывших ядерных полигонов, технологии снижения экологического риска радиационно-опасных объектов и территорий, обращение с радиоактивными отходами, а также развитие аналитических методов в радиоэкологии и ядерной криминалистике.

Работа секции «Ядерные и радиационные методы в медицине и промышленности» будет посвящена развитию ядерных и радиационных технологий, использованию наработок в ядерной медицине, а также технологиям получения и применения радиоактивных изотопов.

В работе форума принимает участие порядка 300 ученых из Казахстана и 16 стран ближнего и дальнего зарубежья: Азербайджана, Армении, Белоруси, Кыргызстана, России, Узбекистана, Украины, Венгрии, Германии, Италии, Монголии, Словакии, США, Турции, Чехии, Японии.

«Приехавших участников более 220 человек – они практически все друг друга знают, и им интересно сюда приезжать, поскольку достаточно высокий уровень конференции с точки зрения науки. На конференции ставятся интересные вопросы, поднимаются актуальные проблемы и предлагаются решения, оглашаются новые экспериментальные данные, находятся новые подходы к теоретическим задачам. На осенних конференциях в мировом научном сообществе принято «собирать научный урожай» - весной специалисты и организации строят планы, а осенью оглашают результаты. Мы ознакомимся с множеством замечательных работ. По окончанию конференции, у нас будет специальное пленарное заседание, посвященное подведению итогов работ секций. Будут отмечены лучшие, наиболее интересные доклады, всего представлено порядка 500 тезисов», - отметил генеральный директор ИЯФ.

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Кадровый голод

Е. Кенжин отметил, что для мирового научного сообщества остро стоит вопрос кадрового дефицита.

«Мы обсуждали важность обучения молодых кадров с представителем московского инженерно-физического института, профессором Калиным. Он предложил новую идею в области подготовки научных кадров. Кадры – это проблемный вопрос для всего научного общества. Молодежь тянется к знаниям, но когда они выбирают профессию, то они очень часто работают в сферах смежных с наукой или в бизнесе. Научное сообщество всего мира испытывает кадровый дефицит. Специалистов надо растить. На подготовку специалиста-ядерщика, инженера–реакторщика требуется 10-15 лет, чтобы он мог получить достаточную квалификацию для самостоятельной работы. Кроме того, мы не можем предоставить уровень заработной платы, который мог бы конкурировать с зарплатой в бизнесе, финансах, производстве. Лично мое мнение – наука достояние страны и государство должно брать его на себя. У нас есть бюджетное финансирование, но вопрос в его достаточности остается открытым.

Каждая страна определяет уровень науки количеством финансовых средств, выделяемых в процентах от ВВП – в этом случае, понятно, что мы не передовая страна в мире… В Казахстане этот процент – примерно 0,5% от ВВП. Если говорить об уровне зарплат, то она начисляется в зависимости от стажа, например, для молодого человека, который пришел после университета со степенью магистра составляет примерно 100 тысяч тенге с вычетом налогов – не так уж много. Кроме заработной платы, государство предоставляет возможность участия в гранатовых программах. Здесь молодые специалисты в возрасте до 35 лет принимают активное участие. Есть и еще социальные программы. В комплексе мы находимся на достаточно высоком уровне относительно стран СНГ. В сравнении с Россией, уровень жизни молодых ученых достаточно близкий», - рассказал он.

Готовимся к экспорту

«Все наши проекты и программы большей частью направлены на работу по разработке и внедрению технологий, основанных на разных направлениях науки, в производство. Мы находимся на стыке науки и производства. У нас есть научное подразделение, которое занимается фундаментальными науками, прикладные науки и технологи. У нас есть специалисты всего цикла: от фундаментальной науки до внедрения в производство. Основные достижения в этой области – производство радиофрампрепаратов и радиоизотопов. Продукция востребована для медицины и промышленности – это те изотопы, которыми мы занимаемся, известны в мире, но в Казахстане мы - единственные производители. В 2016 году мы приняли в эксплуатацию центр ядерной медицины и биофизики. На его базе планируется широкое производство радиофармпрепаратов и радиоизотопов для применения в медицине и промышленности», - отметил Кенжин.

В скором времени, после получения международного сертификата, казахстанская продукция может выйти на экспорт.

«Сейчас ведется работа по подготовке к сертификации, поскольку Казахстан принял законодательство, в соответствии с которым требуется сертификация международного уровня, для нас - это сертификат GMP, который дает право признания нашего продукта на мировом рынке. После получения сертификата, мы сможем поставлять продукцию на экспорт во все страны мира. По качеству она будет сравнима или несколько лучше, чем у ведущих мировых производителей. В принципе, рынок достаточно большой, если мы все отладим и сделаем, для нас откроется мировой рынок. Но дискуссионный вопрос – кто нас туда пустит? Пока есть предварительные договоренности с Германией, Узбекистаном, Японией», - отметил он.

ИЯФ планирует получить сертификат международного соответствии продукции уже к 2018 году.

«По сертификации на сегодняшний день идет работа по учету требований GMP, надеемся, что к 2018 году мы его уже получим и начнем производить продукцию в соответствии с его требованиями. Существующих мощностей достаточно для обеспечения продукцией части России, Средней и Восточной Азии. Для рентабельного производства требуется большой рынок. Внутри Казахстана он очень узкий – у нас 5-6 организаций, которые покупают технеций. Сейчас производство радиофармпрепаратов, в частности диагностического молибдена 99 и технеция – это больше социальная задача, а не бизнес», - заключил он.

Сотрудничество с ЦЕРН

Вместе с тем, Насурлла Буртебаев, заместитель генерального директора РГП «Институт ядерной физики» по научной и методической работе отметил, что 14 сентября казахстанский институт ядерной физики подпишет соглашение о сотрудничестве с ЦЕРН.

«Основная деятельность ИЯФ связана с изучением ядерных взаимодействий, с исследованием радиации на конструкционные материалы, а также разработка новых технологий, связанная с производством новых изотопов, необходимых для развития ядерной медицины и промышленности. На форуме будут подписаны соглашения с признанным международным ядерным центром ЦЕРН (Европейская организация по ядерным исследованиям, крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий), который находится в Женеве. В ЦЕРН находится большой адронный коллайдер, где проводятся самые современные исследования в области ядерной физики, физики высоких материй. На большом адронном коллайдере исследуется, как наша вселенная началась, как развивается и как она может завершиться - это злободневные проблемы для всего человечества», - отметил Буртебаев.

Он отметил, что сотрудничество с международным ядерным центром позволит отправлять наших молодых ученных, известных специалистов для выполнения совместных работ в ЦЕРН.

«В ЦЕРН мы будем продолжать исследования взаимодействия излучения радиоактивных ядер со стабильными ядрами, это открывает широкий новый спектр, возможность получения новых уникальных радиоизотопов для ядерной медицины. Эти радиоизотопы будут воздействовать на организм точечно, что даст более полную информацию по диагностике и поможет лечить конкретные органы, в случаях онкологических заболеваний. Теперь мы сможем на самом высоком уровне помочь развитию ядерной медицины в Казахстане, в партнерстве с международным центром. Естественно, там продолжаются исследования ядерной науки, в области радиационной физики твердого тела, эти направления связаны с выпуском новых типов радиоизотопов», - заключил он.

Из уже имеющихся достижений, Казахстан может похвастаться получением новых типов радиоизотопов, применяемых в медицине, сельском хозяйстве и производстве.

«Наши исследования позволяют получать новые типы радиоизотопов в большем объеме. Это позволяет своевременно проводить диагностику здоровья населения Казахстана. Естественно, если мы сможем вовремя диагностировать болезнь, это уже решит половину проблемы, здоровье надо беречь. Ядерная медицина позволяет дать быструю и точную диагностику. Поэтому основные наши научные исследования пытаемся использовать в области ядерной медицины, а также в промышленности. Сейчас открываются большие перспективы использования исследований в сельском хозяйстве. Воздействие радиации позволит модифицировать структуру различных растений и животных, с целью улучшения их продуктивности, их устойчивости к влиянию окружающей среды. Мы улучшаем с помощью радиации некоторые отклонения от нормального состояния», - заключил Н. Буртебаев.

В рамках форума будет проведен круглый стол на тему «Исследовательские реакторы: безопасность, использование, управление ресурсом», посвященный 50-летию пуска исследовательского реактора ВВР-К. Еще состоится совещание, посвященное 25-летию участия Казахстана в Международной межправительственной научно-исследовательской организации «Объединенный институт ядерных исследований». В настоящее время в состав Объединенного института ядерных исследований входят 18 государств и 6 ассоциированных членов-государств.