Кому продадут НПЗ?

Три отечественных НПЗ будут проданы в рамках IPO для повышения стоимости НК «КазМунайГаз». Об этом в ходе заседания правительства заявил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.

Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов в ходе заседания правительства 16 января заявил, что казахстанские НПЗ будут приватизированы. По словам спикера, соответствующее постановление правительства РК уже подготовлено ведомством и находится на согласовании в госорганах.

«Для проведения успешного IPO и повышения стоимости акций нацкомпаний была одобрена реализация 14 активов в периметре IPO их материнских компаний. Это по семь активов АО «НК «КазМунайГаз» (в том числе и три отечественных НПЗ)», – заявил Тимур Сулейменов.

Через несколько дней, комментируя данное высказывание, вице-министр национальной экономики РК Серик Жумангарин сообщил, что доля НПЗ, которая будет продана, сейчас определяется консультантами. Пока речь идет о 25%.

«На сегодняшний день уже проведена достаточно большая работа. Сделаны маркетинговый план и роуд-шоу на основных площадках мира: это Лондон, Нью-Йорк, Токио и Сингапур, где «Самрук-Казына» провел поиск инвесторов. Причем по поручению главы государства рассматривается также возможность использования и нашей площадки – международного финансового центра «Астана» – по ее готовности. Там разместится один из центров, где будет проводиться это IPO», – заявил Серик Жумангарин.

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По словам директора ТОО «Oil Gas Project» Жараса Ахметова, продавать будут неконтрольные пакеты акций, поэтому существенных изменений в работе НПЗ ждать не стоит. «Причина – это принятая программа приватизации. А что касается заинтересованных лиц, то все будет зависеть от условий продажи. Насколько я помню, продаются неконтрольные пакеты акций, поэтому подходы к управлению вряд ли поменяются».

«Если я правильно помню, Атырауский НПЗ тянул показатели «КазМунайГаз» вниз, – продолжает собеседник «Къ». – После продажи доли отрицательное влияние пропорционально уменьшится. Вообще, я сомневаюсь, что будет ажиотаж среди покупателей. И мне кажется, эффективнее было бы продать более 50% акций».

По мнению профессора Института экономики МОН РК Олега Егорова, продажа акций трех отечественных НПЗ может повлиять на стоимость топлива в стране. «Мы так долго шли к тому, чтобы самим перерабатывать нефть, а теперь продаем эти НПЗ в частные руки. Новые владельцы ведь тоже захотят иметь прибыль с этого, соответственно и цена может повыситься».

«Павлодарский и Атырауский НПЗ сейчас полностью в казахстанском владении, – продолжает эксперт. – А 50% Шымкентского НПЗ сейчас владеют китайцы. Думаю, что они другие два НПЗ не откажутся приобрести. А что касается качества топлива, то здесь причина кроется в другом. Для качественного бензина или дизеля нужно, чтобы перерабатывалась нефть с одного месторождения. А у нас в стране на одном НПЗ может перерабатываться нефть с нескольких месторождений одновременно. Отсюда и всякие примеси в топливе».

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«В прошлом году модернизировали эти заводы. И не успели получить выгоду с этого, как уже продаем их часть. Тут еще и о необходимости строительства четырех НПЗ объявили. Эта история с переработкой нефти длится уже десятилетиями», – добавил собеседник «Къ».

Еще летом прошлого года управляющий директор по оптимизации активов АО «Самрук-Казына» Берик Бейсенгалиев заявлял, что при цене нефти $50 за баррель вывод на IPO не состоится. Также, по его словам, шли серьезные обсуждения формы продажи: либо это будет выход на IPO, либо приватизация отдельными стратегическими инвесторами.

«Это не факт, что IPO будет в 2018 году. Это индикативные даты, к которым мы должны готовиться, но окончательное решение будет принято на момент вывода «КазМунайГаза» на IPO и в зависимости от всех ситуаций – готовности самой компании, готовности рынка и цен на энергоресурсы», – заявлял тогда Берик Бейсенгалиев.

Стоит отметить, что еще в ноябре прошлого года международное агентство S&P Global Ratings понизило рейтинг нацкомпании «КазМунайГаз» с «BB» до «BB-». Аналитики отметили высокую долговую нагрузку компании.

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«Насколько мы понимаем, государство планирует приватизировать миноритарную долю КМГ в ближайшие годы. Хотя мы ожидаем, что правительство сохранит контроль над компанией, приватизация, на наш взгляд, осложнит процесс оказания своевременной государственной поддержки, в том числе если КМГ потребуется исполнить опцион. На данном этапе остается неясным, когда будет проводиться приватизация и могут ли поступления от нее использоваться для снижения долга КМГ и частичного финансирования выкупа доли в Кашаганском месторождении», – говорится в сообщении S&P Global Ratings.

«Насколько мы понимаем, структура группы КМГ стабилизировалась и продажа нефтеперерабатывающих заводов в Казахстане маловероятна. Мы ожидаем завершения деконсолидации KMG International в ближайшие месяцы. Возможная продажа небольших активов не окажет существенного влияния на показатели КМГ», – уточняют аналитики.