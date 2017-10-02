Крупные и средние обрабатывающие предприятия РК зафиксировали снижение эффективности

Малые обрабатывающие предприятия во 2 квартале текущего года показали рост эффективности деятельности, в то время как крупные и средние представители отрасли, напротив, зафиксировали снижение рентабельности.

За апрель-июнь крупные и средние предприятия отрасли зафиксировали прибыль в размере 328,5 млрд тенге, что на 53,5 млрд тенге, или на 14% меньше суммы чистого результата за январь-март этого же года.

В малом секторе обрпрома ситуация иная: полученная прибыль до налогообложения во 2 квартале 2017 года оценивается в 26,9 млрд тенге, или на 11,4 млрд тенге (+73,2%) больше суммы за 1 квартал.

В итоге рентабельность производства крупных и средних обрабатывающих предприятий за квартал упала с 27,5% до 21,4%. Эффективность деятельности малых предприятий отрасли выросла с 4,7% до 5,9%.

Причина более низких темпов увеличения прибыльности в крупном секторе обрпрома - менее интенсивный рост доходов по сравнению с ростом расходной части бюджетов. За 2 квартал крупные и средние предприятия в общей сложности заработали 158 млрд тенге, или на 8,5% больше, чем кварталом ранее.

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При этом понесенные расходы в период с апреля по июнь сложились в сумме на 233,7 млрд тенге, или на 15,8% меньше объема за январь-март.

Основное давление на профиль доходов крупных и средних компаний оказало сокращение доходов от финансирования на 11,8 млрд тенге, а также резкое уменьшение притока прочих доходов на 114,3 млрд тенге.

У малых предприятий отрасли, напротив, скорость притока доходов превышала темпы роста расходов. Во 2 квартале совокупные доходы таких предприятий обрпрома составили 483,7 млрд тенге, что на 141,1 млрд тенге больше, чем за 1 квартал.

Расходы за этот же период сложились в размере 456,8 млрд тенге, что на 129,7 млрд тенге больше суммы за предыдущий квартал.

В структуре доходов малых предприятий выросла как выручка от продаж, так и поступления от финансовой деятельности. Однако, приток прочих доходов, в т.ч. подразумевающий помощь владельцев бизнеса, за квартал сократился на 6,3 млрд тенге.

Развитие обрабатывающей промышленности - один из основных факторов диверсификации национальной экономики, данная задача проходит красной нитью по всем действующим программам развития республики и соглашениям с международными организациями.

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Так, в сентябре текущего года совет директоров Азиатского банка развития (АБР) одобрил новую стратегию партнерства с Казахстаном, направленную на поддержку мер по диверсификации экономики, достижении инклюзивного развития и устойчивого роста.

Стратегия рассчитана до 2021 года включительно и предусматривает финансирование на сумму свыше $3 млрд.

Как сообщает АБР, деятельность организации будет сосредоточена на продвижении ключевых факторов, которые будут способствовать экономическому и социальному прогрессу страны, включая развитие инфраструктуры, повышение эффективности управления и институтов, оказание государственных услуг, создание рабочих мест, охрану окружающей среды, стимулирование технологических инноваций.