Менеджеры Тенгизшевройла: «Мы не только выкачиваем сырье, но и даем знания»

В Алматы прошел брифинг с участием топ-менеджеров ТОО «Тенгизшевройл», на котором они отчитались о производственной деятельности компании за прошлый год и ответили на вопросы журналистов.

В частности, говоря о подготовке к реализации проектов будущего расширения и управления устьевым давлением (ПБР-ПУУД), которые строятся одновременно для достижения значительной эффективности и сокращения расходов, руководство компании прогнозирует, что добыча на Тенгизе вырастет на 12 млн тонн в год.

По словам генерального директора ТОО «Тенгизшевройл» Тэда Этчисона, идея увеличения добычи с месторождения имеет давнюю историю.

«В 1992-1993 году основное внимание уделялось тому, что называется первоначальной добычей. Но уже в это время мы рассматривали возможное проведение эксперимента по закачке сырого газа. Вопросы, которые мы перед собой ставим в рамках этого эксперимента – это закачка сырого газа обратно в пласт, что, с одной стороны хорошо с точки зрения экологии, а с другой – должно увеличить добычу. В середине 2000-х годов мы начали реализацию этого экспериментального проекта и построили то, что мы называем заводом второго поколения. С технической точки зрения эксперимент оказался очень успешным. В то время я был в Алматы, и мы начали обсуждать концепцию будущего расширения. И по прошествии определенного времени она превратилась в проект, и она основана на успешно проведенном эксперименте. Мы с нетерпением ожидаем полной реализации этого проекта. Мы озвучивали данные, и каждый очередной проект способствовал увеличению добычи», - расказал Тэд Этчисон.

Казахстан намерен в три раза увеличить морские перевозки

Генеральный менеджер по связям с правительством и общественностью Рзабек Артыгалиев пояснил, говоря о проекте будущего расширения. По его словам, это сейчас самый большой проект в мире.

«Его бюджет $36,8 млрд, и он реализуется именно в Казахстане, на Тенгизе. – говорит специалист по PR из ТШО. - Он позволит добиться дополнительного увеличения добычи нефти на 12 млн тонн. Известно, что если вовремя не извлечь ресурсы, то их никто не извлечет. То есть, все эти работы нацелены на повышение коэффициента извлечения нефти. Сейчас в мире из всего объема извлекаемой нефти можно извлечь около 30 %. И сейчас надо внедрять новые технологии для наращивания извлечения объемов нефти. Мое мнение – нужно разрабатывать месторождение до конца», - уточнил он.

При этом себестоимость нефти на Тенгизе традиционно не озвучивается компанией.

Между тем, по словам менеджеров ТШО, конечная цель – не только выкачивать ресурсы из недр Тенгиза. Уже сегодня у подрядчиков на проектах ТШО работают 30 тыс. человек.

«Если раньше компании, которым мы предоставляли беспроцентные кредиты, убирали улицы от снега, то сейчас наши подрядчики участвуют во всех наших проектах. И мы призываем создавать совместные предприятия для участия в консорциуме по строительству завода будущего поколения. И сейчас в этих контрактах участвуют многие хорошие казахстанские компании совместно с иностранными. А это уже высокотехнологичные производства. Тот же самый Ерсай, где будут модули на уровне мировых стандартов. Реализация проекта на $36,8 млрд дает мультипликативный эффект не только на Атыраускую область, но и на весь Казахстан. Поэтому все подтягиваются к нашим стандартам, нашим требованиям. Многие казахстанские компании участвуют в составе консорциума. Мы сейчас очень много дали контрактов казахстанским компаниям, в частности, на поставку всех инертных материалов. Там идут большие объемы. И предполагается мультипликативный эффект. Естественно, такие компрессоры по закачке газа у нас не делают. В плане проектной работы организовано совместное предприятие, в составе которого - два казахстанских проектных института вместе с Parson'sFluorDaniel – Казахстанский институт нефти и газа и Казгипронефтетранс (КГНТ). Также начаты строительные работы, объем которых довольно большой. И в основном задействованы казахстанские подрядчики», - уточнил Рзабек Артыгалиев.

Кому продадут НПЗ?

Его поддержал шеф Дэн Этчисон, говоря о благородной цели инвесторов.

«Мы хотим способствовать повышению знаний и навыков, хотим создать ценное наследие в РК. Говоря о наследии, я имею в виду то, что мы хотим реализовать в стране не одноразовые проекты, а создать такие знания, такие навыки и технологии, от которых страна сможет получать выгоду в будущем. И успехи в этом уже достигнуты», - сказал он.