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МИР: Реализация пилота по «цифровым фабрикам» начнется в Казахстане в августе

19.06.2018 16:15   512   0 Автор: Дмитрий ПОКИДАЕВ

К концу августа 2018 года в Казахстане должны быть подведены итоги технического аудита по промышленным предприятиям, которые станут пилотными проектами в рамках разворачивания в стране «цифровых фабрик» - производств, перешедших к индустрии 4.0, сообщил 19 июня вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр.

Министерство по инвестициям и развитию Казахстана в прошлом году совместно с экспертами института прикладных исследований имени Фраунгофера, а также специалистами горнодобывающего кластера Швеции и компании Нокиа был проведен анализ 600 промпредприятий Казахстана на предмет их готовности к переходу к индустрии 4.0.

По итогам этого анализа были отобраны наиболее подготовленные к внедрению полного цифрового технологического цикла предприятия, которые предполагается сделать «цифровыми фабриками» для дальнейшего тиражирования их опыта в промышленности страны.

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«Сейчас эта работа на стадии проведения аудита, шесть предприятий уже прошли технический аудит, готовится отчет по ним. Итоги аудита будут утверждены в конце августа, а потом предприятия перейдут к внедрению (цифровых технологий – Къ)», - сказал Скляр журналистам в кулуарах 25-го заседания Всемирного Горного Конгресса (WMC) в Астане.

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По его словам, среди этих предприятий есть компании, работающие в отрасли машиностроения и горно-металлургического комплекса.

«Мы пока не будем называть их конкретно, потому что аудит пройдет, а есть еще и процедура утверждения итогов технического аудита, это в августе будет», - пояснил вице-министр.

Он напомнил, что всего было отобрано 18 предприятий, которые послужат модельными цифровыми фабриками.

«Они пилотно послужат примером для всего остального бизнеса, потому что цифровизация должна приносить конкретную пользу в виде увеличения доходов и повышения конкурентоспособности и выход на экспорт», - заключил Скляр.

ФОТО: Аскар АХМЕТУЛЛИН

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