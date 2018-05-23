МОАП: Казахстан запустит два спутника с собственной технологической «начинкой»

В конце этого года Казахстан намерен вывести на околоземную орбиту два собственных искусственных спутника Земли научно-технологического назначения, в начинке которых будут использованы разработки казахстанских ученых, сообщил 23 мая вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности страны Марат Нургужин.

«В конце года мы планируем запустить еще два новых спутника космической системы научно-технологического назначения, созданных совместной командой инженеров Казахстана и британских партнеров», - сказал Нургужин в ходе международного форума «Дни космоса в Казахстане: 25-летие Казкосмоса».

По его словам, на сегодняшний день готовность данного проекта составляет 98%, при этом в рамках данного проекта предполагается получить «лётную историю пяти ноу-хау казахстанской разработки».

«Это разработки наших инженеров, которые прошли стажировку на предприятиях Европы и России во время создания проектов KazSat и KazEOSat», - уточнил заместитель министра.

По его словам, речь идет о создании казахстанскими учеными служебной платформы спутников, которые позволит в дальнейшем полностью локализовать производство подобных аппаратов для дистанционного зондирования Земли в Казахстане. Кроме того, ноу-хау казахстанских ученых позволит создать наземный сегмент управления спутниками и собственный бортовой компьютер спутника, а также ряд других систем этих аппаратов.

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Вице-министр напомнил, что к настоящему времени казахстанская космическая система связи KazSat функционирует в штатном режиме и обеспечивает потребность 15 операторов связи и телевещания по всей территории Казахстана.

«За время эксплуатации этой системы с 2011 года по май 2018 года обеспечено импортозамещение услуг спутниковой связи на сумму более 38 млрд тенге, получен доход на сумму порядка 20 млрд тенге», - уточнил Нургужин.

Помимо этого, добавил он, космическая система дистанционного зондирования Земли обеспечивает оперативный космический мониторинг для решения отраслевых задач экономики, а также в интересах обороны и национальной безопасности. По данным МОАП, на сегодняшний день архив космических снимков по всему миру составляет более 685 млн кв км, из них территория Казахстана покрыта практически более 12 раз - это 35 млн кв км.

«За время эксплуатации, это три года, обеспечено замещение импорта услуги дистанционного зондирования Земли на сумму более 20 млрд тенге, получен доход на сумму порядка 5 млрд тенге», - заключил представитель ведомства.

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