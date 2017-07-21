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Модернизация ПНХЗ ведется по госпрограмме индустриально-инновационного развития

21.07.2017 14:47   703   0

В рамках рабочей поездки премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев проинспектировал ход модернизации одного из крупнейших предприятий по производству нефтепродуктов в Казахстане ТОО «Павлодарский нефтехимический завод».

Модернизация Павлодарского нефтехимического завода ведется по госпрограмме индустриально-инновационного развития и включает автоматизацию систем управления, внедрение энергосберегающих и экологически чистых технологий, что позволит увеличить производительность по переработке сырой нефти.

Генеральный директор ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» Шухрат Данбай доложил, что после завершения модернизации выпуск высокооктановых бензинов увеличится на 297 тыс. тонн, также будет обеспечено производство авиатоплива международного стандарта Jet A1.

Всего по проекту модернизации ПНХЗ строятся и реконструируются 12 технологических установок и 18 объектов общезаводского хозяйства. После модернизации производство светлых нефтепродуктов увеличится на 333 тыс. тонн в год.

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В рамках модернизации завода также выполняется реконструкция действующих установок, что позволит в конце текущего года начать выпуск дизтоплива стандартов К4, К5 и авиационного топлива.

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В целом, модернизация ПНХЗ позволит обеспечить потребителей качественными нефтепродуктами и снизить нагрузку на окружающую среду за счет внедрения новых технологий, повышения автоматизации управления.

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Евгений Винокуров
директор Центра интеграционных исследований ЕАБР
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