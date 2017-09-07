Николай Токарев, президент ПАО «Транснефть»: «Мы используем только свои собственные возможности и не привлекаем иностранное финансирование»

В рамках проходящего в Астане заседания Международной ассоциации транспортировщиков нефти (МАТН), объединяющей нефтепроводные компании Европы, стран СНГ и Азии, президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев рассказал «Къ», как компании удается оставаться крупнейшим в мире игроком на рынке транспортировки нефти, и почему в этой отрасли важна кооперация.

– В настоящее время мировая нефтегазовая отрасль переживает нелегкие времена. Отразилось ли на деятельности ПАО «Транснефть» действие соглашения об ограничении добычи нефти между странами ОПЕК и странами, не входящими в картель, санкции и низкие цены на нефть? Какие меры принимает «Транснефть» для удержания финансовой стабильности компании?

– Эти факторы, безусловно, оказывают влияние на формирование экономических реалий, в которых функционирует наша компания. «Транснефть» планирует работу, исходя из заявок нефтяных компаний на прокачку нефти по магистральным трубопроводам, при формировании которых эти факторы, как и конъюнктура рынка, уже учтены. Между тем, спрос на российскую нефть среди стран-импортеров остается традиционно высоким, и мы не видим серьезных опасений для нас.

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Перераспределение нефтяных потоков, в той или иной степени, происходит постоянно – производственные мощности «Транснефти» позволяют реализовывать различные схемы, исходя из потребностей рынка и руководствуясь решениями правительства страны. Если мы обратимся к цифрам, то увидим в этом году незначительное снижение показателей транспортировки: с января по июль 2017 года в систему «Транснефти» было принято около 280 млн тонн нефти, что на 1,8 млн тонн меньше, чем за семь месяцев прошлого года. Речь идет как о приеме нефти российских производителей, так и о Казахстане и Туркмении, увеличил поставки в систему только Азербайджан, причем на треть. Та же тенденция наблюдается по экспорту нефти – снижение на 3,2 млн тонн до 136,5 млн относительно аналогичного периода 2016 года. В то же время на российские НПЗ с января по июль 2017 года поставлено 141,4 млн тонн нефти, что на 1,8 млн тонн больше. По ответвлению от нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО) в Китай поставлено также на 2,1 млн тонн больше, чем в январе-июле 2016 года – около 15,2 млн тонн нефти.

В то же время за первые три месяца года выручка компании от основных видов деятельности выросла на 6,75% по сравнению с тем же периодом прошлого года, Мы снизили операционные расходы, повысили производительность труда. Так что «Транснефть» смотрит в будущее спокойно и уверенно.

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Что касается санкций, уже более семи лет мы вплотную занимается реализацией программы импортозамещения, 94% закупаемого «Транснефтью» оборудования – отечественное. Более того, с целью локализации производства технологического оборудования в России, в Челябинске в 2016 году запущен завод по производству насосного оборудования, проект осуществлен совместно с итальянскими партнерами. В следующем году мы начнем производить электродвигатели к этим насосам. К тому же «Транснефть» не привлекает иностранное финансирование, не кредитуется за рубежом, используя только свои собственные возможности.

– Каковы по-Вашему перспективы рынка нефти в краткосрочной и среднесрочной перспективе? Просчитываются ли пессимистичные сценарии?

– По прогнозу Минэкономразвития России, в базовом варианте ожидается увеличение добычи нефти до 553 млн тонн к 2019 году. С учетом постепенной модернизации нефтеперерабатывающих заводов и увеличения глубины переработки экспорт нефти к 2019 году составит 277,6 млн тонн. Поставки в страны дальнего зарубежья прогнозируются с ростом до 252,2 млн тонн к 2019 году, в основном за счет роста экспорта на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Экспорт в страны СНГ сохранится на уровне 24 млн тонн на протяжении всего прогнозного периода.

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Также ожидается умеренное снижение объемов нефтепереработки до 265,5 млн тонн в 2019 году и увеличение глубины переработки до 79,8%. Умеренный рост внутреннего спроса на нефтепродукты и снижение экономической эффективности экспорта темных нефтепродуктов приведет к постепенному снижению экспорта нефтепродуктов до 145,5 млн тонн к 2019 году (на 8,1% к 2016 году). В структуре экспорта произойдет замещение темных нефтепродуктов светлыми нефтепродуктами.

– Насколько мощности «Транснефти» сегодня закрывают потребности нефтедобывающих компаний, есть ли в планах создание новых маршрутов?

– Запуск «Транснефтью» нескольких крупнейших по протяженности и сложнейших по условиям строительства и эксплуатации магистральных нефтепроводов за последнее десятилетие: ВСТО, Пурпе – Самотлор, Заполярье – Пурпе, Куюмба – Тайшет, заложил серьезную базу для перспективного развития нефтедобычи на новых месторождениях России в Сибири. Мы ввели в эксплуатацию трубопроводную систему Заполярье – Пурпе, которая дает импульс к развитию более десяти новых месторождений Мессояхской и Уренгойской групп и месторождений Большехетской впадины. Ресурсный потенциал месторождений, подключаемых к нефтепроводу, составляет 2 млрд тонн нефти, его пропускная способность равна 45 млн тонн нефти в год, причем, речь идет о транспортировке нефти в условиях Крайнего Севера. Второй проект, которому был дан старт в 2016 году, – это магистральный нефтепровод Куюмба – Тайшет, предназначенный для приема в систему «Транснефти» нефти новых месторождений Красноярского края: Куюмбинского и Юрубчено-Тохомского. На втором этапе, который будет завершен в 2023 году, его мощность составит 15 млн тонн нефти в год. На сегодняшний день ведется также расширение магистральных нефтепроводов с целью приема в систему «Транснефти» дополнительных объемов нефти Тимано-Печорского региона. В строительстве новых маршрутов для транспортировки нефти пока потребности нет.

– «Транснефть» управляет нефтепроводами особой протяженности, каково их техническое состояние сегодня? Ведется ли модернизация нефтепроводной системы, если да, то каким образом?

– Надежная и бесперебойная работа магистральных нефтепроводов является нашим безусловным приоритетом. Поэтому транспортные мощности «Транснефти» находятся под пристальным контролем специалистов компании постоянно, а это около 69 тыс. км магистральных трубопроводов, более пятисот насосных станций, 23 млн кубометров резервуарных емкостей. В основе эффективной и стабильной работы компании лежит развитие, реконструкция и модернизация всей транспортной инфраструктуры.

Только в прошлом году «Транснефть» ввела в эксплуатацию более 1700 объектов нового строительства, технического перевооружения и реконструкции, в том числе более 2800 км магистральных трубопроводов. На техническое перевооружение и реконструкцию объектов было затрачено более 183 млрд руб. Это приносит заметные плоды: в 2016 году, по данным аудиторской компании KPMG, показатель удельной аварийности при транспортировке по магистральным трубопроводам «Транснефти» был в 2,7 раза ниже, чем в среднем у лидирующих зарубежных компаний. Отчасти такие впечатляющие показатели достигнуты благодаря регулярной качественной диагностике трубопроводов, кстати, с помощью оборудования собственного производства, не имеющего аналогов в мире.

– Существует ли в «Транснефти» проблема незаконных врезок, если да, то в каких регионах?

– Такая проблема существует, и она носит глобальный характер. Хищения нефти и нефтепродуктов посредством несанкционированных врезок в магистральные трубопроводы отмечаются, к примеру, и в Западной Европе, их счет идет на сотни. «Транснефть» проводит постоянную работу, в том числе в тесном взаимодействии с правоохранительными органами.

В 2016 году выявлено 300 врезок в магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы «Транснефти», это на 6% меньше, чем в предыдущем году. Мы закрепили снижение количества врезок в нефтепроводы, в частности, удалось стабилизировать ситуацию на территории Республики Дагестан, Ханты-Мансийского автономного округа, Иркутской области. Наибольшее количество врезок в нефтепродуктопроводы отмечается в Ленинградской и Московской областях.

– «Транснефть» сотрудничает с компаниями со всего СНГ, включая Казахстан, как Вы оцениваете текущий уровень сотрудничества, есть ли потенциал для его роста?

– Текущий уровень сотрудничества оцениваем как достаточно высокий. Все возникающие между нашими компаниями вопросы решаются оперативно и конструктивно.

В соответствии с межправительственными соглашениями о транзите нефти, «Транснефть» взаимодействует с «КазТрансОйл» по транспортировке казахстанской нефти через территорию Российской Федерации по системе магистральных нефтепроводов. За первое полугодие 2017 года на экспорт поставлено 8,1 млн тонн. В свою очередь «КазТрансОйл» принимает российскую нефть для организации поставок через территорию Республики Казахстан в направлении КНР (за аналогичный период 4,8 млн тонн). Кроме того, осуществляется поставка нефтепродуктов российских производителей в Казахстан. По итогам шести месяцев это количество составило 23,222 тыс. тонн.

На основании долгосрочных договоров с трубопроводными организациями Беларуси и Украины реализуются поставки российской нефти в направлении НПЗ Республики Беларусь и транзитом в направлении стран Европы.

За период с января по июнь 2017 года через территорию Республики Беларусь поставлено в направлении Польши 7,5 млн тонн нефти, а в направлении Германии – 9,7 млн тонн нефти. На НПЗ Беларуси по системе магистральных нефтепроводов за указанный период отгружено 9 млн тонн нефти.

За первое полугодие 2017 года объемы транзитных поставок нефти через территорию Украины составили в направлении Словакии 2,5 млн тонн, в направлении Чехии – 1,9 млн тонн, в направлении Венгрии – 2,3 млн тонн.

«Транснефть» также осуществляет транзит на основании коммерческих договоров с грузоотправителями по транспортировке азербайджанской и туркменской нефти.

Согласно достигнутым договоренностям между Россией, Казахстаном и Узбекистаном о транспортировке нефти на НПЗ Узбекистана транзитом через территорию Казахстана, ожидаем начала тестовых поставок в третьем квартале 2017 года.

– Расскажите об успешных проектах «Транснефти» с «КазТрансОйл». Каким Вы видите дальнейшее развитие отношений с «КазТрансОйл»?

– Безусловно, одним из ключевых проектов является обеспечение поставок российской нефти в КНР. Сотрудничество также ведется по транспортировке нефти с месторождений Западного Казахстана через территорию России по нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума до морского терминала в поселке Южная Озереевка в Новороссийске. В первом полугодии 2017 года через КТК отгружено 27,2 млн тонн нефти, из них 24,6 млн тонн – казахстанской нефти и 2,6 млн тонн – российской. В настоящее время «Транснефть» и «КазТрансОйл» завершили необходимые мероприятия по увеличению пропускной способности магистрального нефтепровода Туймазы – Омск – Новосибирск до 11,0 млн тонн в год. Еще один совместный проект, который стоит отметить, это транспортировка «легкой» казахстанской нефти с Кашаганского месторождения по маршруту Атырау – Самара – Новороссийск, который мы начали использовать в этом году. По итогам 7 месяцев в порт Новороссийск отгружено 0,4 млн тонн нефти из Кашагана.

– Вопросы сохранения качества нефти при транспортировке очень актуальны для нефтедобывающих компаний. Какую работу проводит «Транснефть» для выделения отдельных потоков нефти? Рассматривает ли компания возможность создания банка качества нефти в системе «Транснефти»? Не секрет, что система КТК гораздо более востребована грузоотправителями именно благодаря существованию этого механизма оценки качества нефти в денежном выражении.

– С целью контроля качества нефти, сдаваемой в систему «Транснефти», в 2015 году на базе Минэнерго России создана рабочая группа по мониторингу. Окончательное решение по выбору механизма стабилизации качества на основных экспортных потоках на данный момент не принято, продолжается анализ текущей ситуации. Между тем, вопрос создания банка качества в системе «Транснефти» находится на особом контроле.

Однако с учетом технологической сложности сети магистральных трубопроводов компании и исторически сформированных обязательств по вопросу качества нефти перед грузополучателями перенять опыт КТК на данный момент не представляется возможным.

– Одним из грандиозных проектов современной «Транснефти» стало строительство системы ВСТО. Каковы дальнейшие планы «Транснефти» по созданию новых направлений и развитию действующих маршрутов транспортировки нефти?

– Действительно, по своему значению и перспективам развития ВСТО сложно переоценить. Ввод в эксплуатацию трубопроводной системы в 2009 году позволил дать старт динамичному развитию крупнейших добывающих проектов Восточной Сибири и перенаправить экспорт российской нефти с запада на восток. Расширение мощности ВСТО на всех участках будет проводиться до 2020 года: ВСТО-I – до 80 млн тонн в год, ВСТО-II – до 50 млн тонн, благодаря чему российские производители смогут нарастить экспорт нефти в страны АТР. В этом году мы планируем завершить работы по расширению пропускной способности нефтепровода Сковородино – Мохэ до 30 млн тонн нефти в год для обеспечения поставок нефти в Китайскую Народную Республику в соответствии с Соглашением между Правительствами Российской Федерации и КНР.

В данный момент в фокусе «Транснефти» – развитие системы магистральных нефтепродуктопроводов, к 2020 году объем транспортировки светлых нефтепродуктов мы планируем довести до 56 миллионов тонн в год. Проекты «Север» и «Юг» откроют дополнительные экспортные пути растущим объемам производства светлых нефтепродуктов российских НПЗ через порты Балтийского моря и Новороссийска. Это до 25 млн тонн в год через порт «Приморск» в рамках второго этапа проекта «Север» и до 11 млн тонн в год через порт «Новороссийск» по нефтепродуктопроводу «Юг» на втором этапе реализации проекта. Для увеличения поставок нефтепродуктов в Московский регион «Транснефть» реконструирует систему магистральных трубопроводов в Приволжском и Центральном федеральных округах. Завершение работ запланировано на 2018 год.

– Начиная с 2014 года, по системе нефтепроводов АО «КазТрансОйл» ведется транзит российской нефти в направлении КНР, объем которой увеличился с 7 до 10 млн тонн в 2017 году. Недавно представители Петро Чайна заявили, что хотят увеличить данный объем нефти еще на 3 млн тонн. Готова ли «Транснефть» к дополнительному увеличению объемов транспортировки нефти по данному направлению? Готова ли компания к транспортировке нефти в направлении Узбекистана и Кыргызстана транзитом через территорию Казахстана?

– Обращение компании «Роснефть» по вопросу увеличения на 3 млн тонн поставок нефти в Китайскую Народную Республику мы получили. Необходимо отметить, что в настоящее время магистральный нефтепровод ТОН-2, по которому нефть поступает на территорию Казахстана, полностью загружен. С учетом всех заявленных дополнительных объемов по этому нефтепроводу необходимо транспортировать до 18 млн тонн нефти в год. Возможность увеличить объемы перекачки нефти в направлении КНР и в направлении Узбекистана и Кыргызстана отсутствует. «Транснефть» разработала необходимые технические мероприятия по расширению пропускной способности нефтепровода ТОН-2 как в зоне эксплуатационной ответственности компании, так и «КазТрансОйл». По предварительной оценке, затраты на реализацию мероприятий составят 11,5 млрд рублей. При подтверждении нефтяными компаниями, осуществляющими поставку нефти в данных направлениях, готовности финансировать мероприятия «Транснефть» совместно с АО «КазТрансОйл» мы готовы их реализовать. Ориентировочный срок реализации мероприятий составит 36-40 месяцев с момента определения источника финансирования.