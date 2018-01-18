Валюта нал
USD 328.00 329.00
RUB 5.81 5.85
EUR 401.13 403.00
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Обрабатывающий сектор лидирует на рынке страхования

18.01.2018 09:23   405   0

За январь-сентябрь 2017 года доля обрабатывающей промышленности от общего объема страховых премий составила 18,6% - это 48,3 млрд тг. В аналогичном периоде годом ранее было 49,6 млрд тг, или 19,9% от всего объема страховых премий. Примечательно, что подобные высокие показатели держатся всего два года. Так, в 2015 году вес сегмента переработки не превышал всего 8%.

В сфере горнодобывающей промышленности за три квартала 2017 года было собрано страховых премий на сумму 32,2 млрд тг (12,4% от общего объема страховых премий). Для сравнения, в аналогичном периоде 2015 года доля горнопрома достигала 21,5%.

По объему страховых выплат, напротив, лидирует горнодобывающая отрасль: за три квартала 2017 года доля составила 11,6% от всех выплат, против 10,0% за аналогичный период 2016 года. Объем выплат - 6,4 млрд тг, что на 1% меньше прошлого года.

12 новых предприятий запустят до конца года в индустриальной зоне Алматы...
В индустриальной зоне Алматы (ИЗА) в 2018 году планируется запуск 12 новых производств в сферах машиностроения, строительства, фармацевтики, пищевой и...

Доля страховых выплат в обрабатывающей промышленности за год уменьшилась с 12,8% до 8,2%. Объем - на 44,9%, до 4,5 млрд тг.

Удельный вес страховых выплат от собранных премий в горнодобывающей промышленности второй год подряд держится на уровне 20% (20,3%-19,8%). В обрабатывающем секторе доля выплат от премий за год сократилась с 16,6% до 9,4%.

12 новых предприятий запустят до конца года в индустриальной зоне Алматы

В перерабатывающем сегменте основной объем собранных премий приходится на металлургию - 35,1 млрд тг, на 14,5% меньше, чем в прошлом году. Следом идет машиностроение - объем собранных премий увеличился более чем в 3 раза, с 1,4 до 4,3 млрд тг. Замыкает тройку лидеров производство продуктов химической промышленности с объемом 2,7 млрд тг, рост за год на 61,3%.

Материалы по теме

12 новых предприятий запустят до конца года в индустриальной зоне Алматы

По итогам ноября 2017 года объем займов в промышленную сферу достиг 1,9 трлн тенге

В Казахстане на мусорных полигонах ежегодно «закапывается» порядка 60 млрд тенге

Нурсултан Назарбаев: «У нас на повестке дня стоит переработка сырья»

Сумма кредитов горнодобывающему сектору в октябре выросла на 54%

В сегменте горнодобывающей промышленности лидирует добыча сырой нефти и природного газа, объем премий составил 20 млрд тг, рост за год - на 4,5%. На втором месте добыча металлических руд - 7,4 млрд тг, на 13,3% меньше, чем годом ранее. Следом идет добыча угля и лигнита, с объемом премий в 2,8 млрд тг, рост за год - на 22,8%.

Наибольший объем страховых выплат в обрабатывающей сфере приходится на металлургию - 1,7 млрд тг, что на 67,8% меньше, чем в прошлом году. Следом идет производство продуктов питания - 595,6 млн тг, рост за год в 4,5 раза. На третьем месте печать и воспроизведение записанных материалов - 538,7 млн тг (за год минус 51,6%).

В сегменте горнодобывающей промышленности самый большой объем страховых выплат приходится на добычу сырой нефти и природного газа - 4,7 млрд тг (-7,2% за год). Также в ТОП-3 входят добыча угля и лингита - 809,4 млн тг, рост за год в 3 раза и добыча металлических руд - 545,1 млн тг (-23,8%).

По итогам ноября 2017 года объем займов в промышленную сферу достиг 1,9 трлн тенге

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы считаете какие события в 2018 году сильнее всего отразятся на экономике, политике и социальной жизни Казахстана?
  • 1. Выборы президента в России

  • 2. Новый Налоговый Кодекс Казахстана

  • 3. Запуск Международного Финансового Центра Астана (МФЦА)

  • 4. Дело Стати – заморозка/разморозка активов Нацфонда РК

  • 5. Оздоровление банковской системы

  • 1. Выборы президента в России
    117

  • 2. Новый Налоговый Кодекс Казахстана
    72

  • 3. Запуск Международного Финансового Центра Астана (МФЦА)
    36

  • 4. Дело Стати – заморозка/разморозка активов Нацфонда РК
    129

  • 5. Оздоровление банковской системы
    66

Цифра дня
194,9
млрд тенге
потратили казахстанцы на базарах, в торговых центрах и магазинах в декабре
Цитата дня
Проблему Северной Кореи могут решать совместно только США, Китай и Россия. В связи с этим, нас - соседей, естественно, беспокоят политические отношения, которые ушли на ноль между США и Россией
Нурсултан Назарбаев
президент Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное