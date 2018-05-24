Программа по управлению недрами не нашла нужный градус?

Министерство по инвестициям и развитию РК (МИР) разрабатывает программу по управлению государственным фондом недр (ПУГФН). Но пока полных данных о том, какие правила предоставления прав недропользования будут действовать для той или иной территории, нет. МИР не может собрать данные от других ведомств, чтобы создать точную карту.

Вице-министр МИР РК Тимур Токтабаев и глава департамента недропользования Руслан Баймишев на встрече 18 мая представили ПУГФН недропользователям и участникам Общественного совета. Основная часть презентации состояла из слайдов с картами. На них были размечены блоки (площадь каждого – 2,3 кв. км), которые ведомство намерено выставить для предоставления права недропользования.

Также на одном из слайдов была карта с территориями, которые по различным причинам не могут быть предоставлены для недропользования (заповедники и ООПТ, земли для нужд обороны и т. д.). Еще один слайд представлял собой карту с нанесенными на нее границами действующих контрактов.

В презентации были данные, предписанные ст. 67 Кодекса о недрах. Но информация на картах, ее методические основания и полнота данных с учетом переходных положений вызвали у присутствующих вопросы и критику.

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У МИРа не сошлись карты.

Во-первых, карты на слайдах были представлены в разных масштабах, а карты со сводными данными не было. Нет ее и в полном тексте ПУГФН. Из-за отсутствия сводной карты невозможно точно увидеть взаимное расположение территорий, входящих в разные категории. Также непонятно, какие территории не включены ни в одну из категорий (по ним государство не имеет права предоставлять права недропользования).

Например, участки недр для аукционов по ТПИ представлены на карте отдельными точками. Но в Кодексе о недрах (ст. 268, п.3 пп.1) отмечается, что месторождения, потенциально представляющие коммерческий интерес, участки недр, содержащие ресурсы и запасы промышленных категорий, а также участки в 30-километровой зоне от горных отводов, принадлежащих градообразующим предприятиям, будут предоставляться через аукцион до 2028 года. Исчерпывается ли список территорий для аукционов по ТПИ теми точечными объектами, которые нанесли на карту разработчики ПУГФН, неизвестно. В соответствии с Кодексом о недрах (ст. 268), полный список территорий (с их координатами) для проведения аукционов должен быть.

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Во-вторых, нет методологии для отнесения участка к той или иной категории. Например, критерием для выставления участка по принципу первой заявки, по словам разработчиков, стал предварительный интерес действующих недропользователей.

Такой подход вызвал недоумение у участников. «На вопрос, почему так отвели площади, ответ: «Потому что!». Очень большие территории запланированы под государственное изучение недр. Возникает вопрос: а у государства есть бюджет эти территории освоить? Расчеты есть? Пока что это выглядит, как территории, заблокированные для тех принципов, которые заложены в Кодексе: «первый пришел – первый получил», – возмутился депутат Мажилиса Альберт Рау, который входит в Общественный совет (должен выдать заключение по ПУГФН).

Впрочем, количество участков для государственного геологического изучения недр (ГГИН) может измениться, если бюджет на него не будет согласован или сократится. Пока в тексте программы приведен список работ с объектами, площадью и сроком их проведения. Предполагается, что площади, отведенные для ГГИН, будут доступны для предоставления прав недропользования по принципу первой заявки после 2019 года.

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В-третьих, разработчики не дали информацию в динамике. Только по блокам для предоставления прав недропользования по принципу первой заявки известно, что они будут выставлены в 2018–2019 гг. Заявки будут приниматься с 15 сентября 2018 года. В презентации также отмечается, что «в 2020–2023 гг. будет выставлена большая часть территории для геологоразведочных работ», но о каких именно блоках идет речь – непонятно.

В МИРе признали, что пока ПУГФН не включает все территории для проведения разведки по принципу «первой заявки», так как необходимо завершение работ, в которых задействованы двадцать госорганов, в том числе акиматы, МСХ, МО, МЭ, МНЭ. К примеру, на республиканском уровне не полностью систематизированы сведения по географическому расположению объектов, где недропользование запрещено, в том числе координаты населенных пунктов, особо охраняемых природных территорий, территорий земель водного фонда и т. д. Все эти сведения собирает Минсельхоз, создавая проект по Национальной инфраструктуре пространственных данных. Однако создаваться он будет до 2022 года, а ПУГФН должна заработать с июля нынешнего года. В том числе по этой причине ПУГФН будет обновляться и постепенно включать отработанные территории и участки, где завершается ГГИН. Когда заработает Национальный банк данных по недропользованию, эта работа должна упроститься.

Недропользователи в своих комментариях отметили, что комитет геологии тем самым расписался в своей беспомощности. В ведомстве сейчас нет геологов, которые могли бы объяснить административному персоналу, что необходимо сделать.

Недра для государства или недропользователей?

Будет ли ГГИН действительно «государственным» – тоже непонятно, так как в тексте самой ПУГФН информация противоречива.

В начале документа говорится, что «необходимо совершенствование государственной системы геологического изучения недр с учетом усиления роли государства в финансировании более ранних и, соответственно, более рискованных региональных и поисковых стадий геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые, углеводородное сырье и подземные воды».

Но в следующем абзаце отмечается, что «нормативно-правовая и техническая база должна обеспечивать равноправную конкурентную среду, реализацию механизмов государственно-частного партнерства путем привлечения ведущих мировых геологоразведочных, горнодобывающих и нефтедобывающих компаний для участия в реализации проектов государственного геологического изучения недр».

Из сопоставления двух абзацев возникает вопрос: кто же именно должен финансировать геологоразведку на ранних этапах – государство или все же частные компании?

В МИРе, впрочем, заверили, что ГГИН будет проводиться только за счет бюджетных денег. Возможно, текст программы будет скорректирован.

Корректировки действительно нужны. Например, в тексте есть определение: «Развитие инфраструктуры геологической отрасли – огромные не до исследованные территории, перспективные на различные виды полезных ископаемых, разнообразие поверхностных и горно-геологических условий» (орфография оригинала сохранена. – «Къ»). Оказалось, что фраза эта в искаженном виде взята из «Концепции развития геологической отрасли Республики Казахстан до 2030 года». Там «развитие инфраструктуры» – одна из задач.

В целом, основная часть текста программы – это пересказ сведений о состоянии минерально-сырьевой базы Казахстана и об объектах, которые по разным причинам (чаще экономическим) до сих пор не введены в эксплуатацию.

Но пока в ПУГФН нет главного – полной информации о том, где и как правительство РК намерено предоставлять права недропользования по еще свободным площадям, учитывая уже занятые.