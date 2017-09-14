Рыбная промышленность РК наращивает обороты

По итогам I полугодия казахстанские компании произвели 18,2 тысячи тонн переработанной или консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков - на 0,8% больше, чем годом ранее.

В то же время, объемы реализации на внутреннем рынке составили уже 27,9 тыс. тонн - на 16,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Растущую потребность перекрыли за счет импорта, который увеличился на 19,1% год-к-году и достиг 20 тыс. тонн - это уже 52,4% от РК, против 48,2% в I полугодии 2016.

За январь-июль производство свежей, охлажденной или мороженной рыбы снизилось в сравнении с прошлым годом на 11,1%, до 13,6 тыс. тонн. В то же время, производство консервированной рыбы, а также икры и ее заменителей, напротив, выросло - сразу +24,2% год-к-году, до 6,7 тыс. тонн.

По выпуску свежей и мороженной рыбы лидируют Атырауская (5,7 тыс. тонн, -11,5% за год) и Кызылординская (2,2 тыс. тонн, -22,3%) области, по производству консервированной - ЗКО (2,8 тыс. тонн, +73,7% за год) и ЮКО (2 тыс. тонн, +37,9%).

С 1 сентября в силу вступил технический регламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Регламент начнет действовать в полную силу с 1 марта 2019, из-за переходного периода. Он будет регламентировать процессы производства, хранения и реализации рыбы. Это касается Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана и Армении.

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У стран ЕАЭС есть полтора года, чтобы завершить модернизацию собственных производств, очистить рынок от недобросовестных производителей, аккредитовать лаборатории и поставить рыбный рынок под жесткий контроль. Сегодня в РК аккредитованных лабораторий всего 4, в РФ - 39. Также Казахстан должен принять 299 национальных стандартов на новые виды рыбной продукции, причем 50 - до 1 сентября 2017.

В новом техрегламенте содержатся требования о доле глазури в рыбе и в морепродуктах. Льда должно быть: 5% - для рыбы, до 7% - для разделанных ракообразных (креветки, например) и до 14% - для неразделанных. Также техрегламент запрещает или минимизирует содержание в рыбопродуктах таких веществ, как амоксициллин, бацитрацин, галофугинон и препаратов стимуляторов роста. В отношении рыбы, растущей в естественных условиях, новые правила определяют, что она должна быть выловлена в безопасных районах промысла.

В 2016 году по итогам проведенных контрольных отборов стандартам не соответствовало 36% рыбной продукции в РК. За 7 месяцев 2017 года Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК было выявлено 19,9% несоответствующей продукции.

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В стоимостном выражении объемы переработки и консервирования рыбы, ракообразных и моллюсков за 7 месяцев составили 9,42 млрд тг - это сразу на 30,1% больше, чем годом ранее.

Цены на рыбную продукцию выросли по итогам августа на 8% за год - для свежей и охлажденной, на 9% - для соленой и копченной (сюда не входят деликатесные сорта), на 8% - для мороженной обезглавленной рыбы.

Рыбные консервы подорожали год-к-году на 13,5%, сельдь - на 6,2%.