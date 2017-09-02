В Атырауской области начнут бурить скважины глубиной 6 км

Скважины глубиной 6 км начнут бурить в Атырауской области.

«Ресурсные запасы полезных ископаемых, разведанные на сравнительно небольших глубинах, истощены. Но в мире уже давно отработаны технологии по бурению скважин глубиной 6 тысяч метров. Это приличные глубины, но мы подошли к тому, что необходимо бурить. Поэтому в настоящее время решается вопрос о передаче АО «Эмбамунайгаз» нескольких новых контрактных территорий, в том числе перспективных Забурунье и Жайик, расположенных в Прикаспийской впадине»,- сообщил председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Сауат Мынбаев.

Предполагается, что работы по бурению первой скважины глубиной 6 тыс. метров начнутся в 2018 году.