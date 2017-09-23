В Атырауской области построят асфальтобетонный завод

Новый асфальтобетонный завод на льготный кредит построят в Жылыойском районе Атырауской области.

«Проект реализует местное предприятие «Омирзак сервис» в рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса 2020». Предприятие на строительство завода получило кредит в одном из банков второго уровня в размере 465 млн тенге, процентная ставка которого будет субсидирована государством», - сообщил руководитель Жылыойского районного отдела предпринимательства и туризма Канат Мынбаев.

В настоящее время завершаются работы по монтажу оборудования для производства асфальта и продолжается монтаж оборудования по выпуску бетона. Мощность будущего завода - 100 тонн асфальта и 50 тонн бетона в час. Работу здесь получат 50 человек.