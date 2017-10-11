В Казахстане начнут производить детское питание

В настоящее время на стадии реализации в Казахстане находятся 12 проектов с участием иностранных компаний на общую сумму 4 211 млн долларов, сообщила заместитель председателя Комитета по инвестициям МИР РК Лариса Джумагалиева.

По предоставленным данным, в Алматинской области будет построен завод по переработке картофеля, инвестор - компания из Нидерландов Farm Frites, стоимость проекта - 116 миллионов долларов. Уже определен земельный участок на 24 га, проводятся сортоиспытания семенного и продовольственного картофеля (13 сортов).

Также в области будет налажено производство детского питания. Инвестор - британская компания United Green, стоимость проекта - 132 млн долларов.

Вместе с тем, начаты работы по выпуску высококачественной извести в Карагандинской области, перекиси водорода в Жамбылской области, томатной пасты в Кызылординской области, анодной меди в Восточно-Казахстанской области, стальных сварных труб большого диаметра в Алматы. Реализуются проекты по строительству химико-металлургического комбината в Павлодарской и Жамбылской областях, заводов по производству экструдированных комбикормов и мясной продукции в Алматинской области, мясоперерабатывающего завода в Восточно-Казахстанской области.

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