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В Казахстане не хватает алюминия на амбициозные проекты

17.02.2018 14:00   724   0 Автор: Ирина АДЫЛКАНОВА

Нарождающийся кластер может столкнуться с неожиданной проблемой нехватки сырья в недалеком будущем. Эксперты Kursiv.kz подчеркивают, что сырье уходит на экспорт, завозить металл извне – не самый лучший вариант.

Производимого в Павлодарской области алюминия не хватит на амбициозные проекты, задуманные к размещению в специальной экономической зоне. По данным регионального управления индустриально-инновационного развития, если они успешно реализуются, потребность в крылатом металле составит 300–350 тыс. тонн в год только в пределах СЭЗ «Павлодар». Бизнесменов, занимающихся дальнейшим переделом, привлекают условия. В конце 2017-го инвесторы из Европы и России наладили здесь выпуск легированных сплавов и колесных дисков.

Причем российский инвестор владеет крупнейшей в РФ компанией по производству автомобильных дисков. Акиматы с гордостью демонстрируют продукцию, а точку роста уже окрестили алюминиевым кластером, о необходимости создания которого в стране говорится не первый год. Опыт первопроходцев заинтересовал и других предпринимателей, которые изъявили желание разместить в кластере свои заводы. Среди них польская Grupa Kety, которая входит в пятерку крупнейших предприятий Европы. С ее конвейеров сходят алюминиевые заготовки-чушки, профиль и сложные детали для ведущих представителей автопрома. У компании 25 дочерних заводов, а продукцию экспортируют в полсотни стран мира.

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«В Польше, где у нас основные предприятия, мы также располагаемся в специальной экономической зоне. Могу сказать, что условия для бизнеса здесь очень благоприятные. Мы работаем шесть десятков лет, в плане развития ориентировались на Европу. А в Казахстане впервые, и, действительно, приятно удивлены, видим большие перспективы», – говорил приехавший в прошлом году с визитом заместитель генерального директора предприятия Петр Высоцкий.

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Управление индустриально-инновационного развития заявило, что эта компания сделала свой выбор. Присматриваются к специальной зоне и другие потенциальные участники. Однако чиновники подсчитали, что местного сырья может не хватить на всех, что отпугнет инвесторов.

«Так получается, что обмен информацией в бизнес-среде является одним из решающих факторов для их выбора. Мы можем много рекламировать, рассказывать о возможностях специальной зоны, но опыт коллег всегда ценнее. Инвестиции по этому проекту составят порядка 70 млн евро, мощность заявлена в 60 тыс. тонн в год. Таким образом, предприятие готово потреблять четверть производимого в регионе алюминия. Стучатся другие компании, спектр продукции, которую предлагают производить, ширится. К 2023 году потребность в первичном алюминии может вырасти до 300–350 тыс. тонн, вся надежда, что и мощности нашего электролизного завода вырастут соразмерно. Ведь завозить металл извне – не самый лучший вариант», – говорит руководитель госоргана Нурболат Сейтмагамбетов.

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Напомним, что две очереди единственного в стране предприятия по выпуску первичного алюминия выдают порядка 250 тыс. тонн. При этом Казахстанский электролизный завод Евразийской Группы экспортирует 90% продукции. Направления – Италия, Греция, Турция, Болгария, Словения, Хорватия, Беларусь и Россия. Предприятия Узбекистана, Эстонии, Польши и Украины выкупают еще порядка 9%. И примерно такая же доля сегодня остается в Казахстане. Продукция востребована, спрос растет и в связи с возникновением в регионе новых переделов, так что об увеличении выпуска первичного алюминия речь идет давно. Но и сегодня на вопросы о строительстве третьей очереди конкретных ответов представители АО «КЭЗ» не дают, хотя и уверяют – в этом направлении работа активно ведется. Но чем меньше остается времени, тем большее беспокойство вызывает неопределенность.

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Цитата дня
Состоятельные люди хотят иметь банк - создают, работают. Это частное, государство не имеет никакого отношения. А потом проваливаются - и теперь государство должно поддерживать штаны? Нельзя! Создал - отвечает пусть до конца.
Нурсултан Назарбаев
президент Республики Казахстан
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