В Казахстане построят ветряной парк мощностью в 100 мВт

Ветряной парк мощностью в 100 мВт намерена построить в Казахстане итальянская компания «Эни».

Помимо реализации проектов в сфере зеленой энергетики Италия готова развивать сотрудничество и в сфере фармацевтики, инфраструктуры, сельского хозяйства и промышленности.

За годы сотрудничества общий объем итальянских капиталовложений в Казахстан превысил 6 млрд долларов США. Делегация Италии в составе 35 компаний в ведущих отраслях экономики заинтересована не только инвестировать, но и передавать свой индустриально-инновационный опыт. Интересует инвесторов и казахстанская пищевая продукция. В особенности мясо и зерно.

"Казахстан представляет интерес для нашей страны сразу по нескольким направлениям. Помимо того, что мы готовы делиться передовым опытом развития возобновляемых источников энергии, мы приехали сюда, чтобы найти новые возможности развития сотрудничества в сфере агропромышленности и инфраструктуры", - рассказал Иван Скальфаротто, вице-министр экономического развития Италии.

"Государство запускает при поддержке международных финансовых институтов крупные проекты, но нам долгосрочно нужно создать условия для мелких частных инвесторов, чтобы это были не гигантские проекты, а это были маленькие солнечные станции или гибридные для отдаленных аулов в Казахстане, деревень", - подчеркнул генеральный директор Ассоциации возобновляемой энергетики РК Арман Кашкинбеков.