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В Казахстане за 10 лет прирост запасов золота почти в 1,5 раза превысил его добычу

20.06.2018 13:42   439   0 Автор: Дмитрий ПОКИДАЕВ

Прирост разведанных запасов золота в Казахстане за последние 10 лет превысил его добычу почти в 1,5 раза, сообщил 20 июня председатель комитета геологии и недропользования министерства по инвестициям и развитию Акбатыр Надырбаев.

«Добыча золота за период 2007-2017 годов в Казахстане составила 540 тонн золота, в результате гелогоразведочных работ за последние 10 лет был получен прирост запасов в количестве 760 тонн, то есть были перекрыты объемы добытого золота», - сказал Надырбаев в ходе конференции AstanaMining&Metallurgy, прошедшей в среду в рамках 25-го заседания Всемирного Горного Конгресса в Астане.

По его сведениям, за этот же период 2007–2017 годы в республике было инвестировано в недропользование в сфере разведки и добычи золота порядка 1,4 трлн тенге, из которых на геологоразведку направлено 95 млрд.

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По сведениям главы комитета геологии и недропользования, в государственном балансе полезных ископаемых Казахстана на сегодня имеется 343 месторождения золота, из них 285 приходится на долю коренных месторождений, 43 – россыпных и 15 объектов - на техногенные минеральные образования.

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По состоянию на 1 января 2018 года недропользование на золото осуществляется на 204 объектах, из них на 130 ведутся разведочные работы, на 38 – совмещенная разведка и добыча, на 36 месторождениях осуществляется добыча.

По количеству подтвержденных и промышленных запасов и добыче золота Казахстан занимает 14-е место в мире, балансовые запасы золота на сегодня составляют 2,3 тыс. тонн, из которых 75% находится в эксплуатации.

«Масштабы наших месторождений различны – от несколько сот килограммов, до несколько сот тонн, подавляющее количество золота сконцентрировано на 69 месторождениях с запасами 5 тонн и более», - уточнил Надырбаев.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

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