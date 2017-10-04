В Южном Казахстане начнут производить мясо птицы

В этом году в Толебийском районе Южно-Казахстанской области создано 20 сельскохозяйственных кооперативов, одним из которых является сельскохозяйственный производственный кооператив «Ленгер құс» по производству мяса птицы, сообщает пресс-служба акима ЮКО.

«Завершается строительство птицефермы сельскохозяйственного кооператива, объединившего 20 членов. Предприятие, которое запустят к концу года, ежегодно будет способно производить до 200 тонн мяса птицы. На сегодня ведется установка нового и полностью автоматизированного оборудования. В настоящее время развивается инфраструктура птицефабрики, расположенной на 2,5 гектаров земли. Благодаря объединению крестьян в кооператив 50% затрат субсидируются со стороны государства», - говорится в сообщении.

По словам председателя кооператива, за каждый килограмм произведенного мяса получат 80 тенге субсидий, а за корм - 20 тенге субсидий. После полной реализации проекта фермеры планируют поставлять на предприятие «Шымкент құс» около 200 тонн мяса птицы.

Специалисты отмечают, что на сегодня в области выращивается около 2,5 млн голов птиц. 50% принадлежат частным и подсобным хозяйствам. Перед предприятиями стоит задача развития птицеводства и повышения объема продукции.

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Предприниматели, строящие птицефабрику, осуществляют закуп необходимых материалов и оборудования, (для покупки кормов, сена) за счет выдачи льготных кредитов, в рамках утвержденных Правительством РК программ.

В частности, 14 предпринимателей, предоставив соответствующие документы МФО «ЫРЫС» и РИЦ «Оңтүстік», получат в лизинг оборудование фирмы «GOPRO». Также шесть предпринимателей намерены заключить контракты на приобретение оборудования у ТОО «ҚазҚұс-Батареясы».