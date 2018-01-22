За прошлый год застройщики РК ввели в эксплуатацию зданий на 3,5 трлн тенге

За прошлый год застройщики РК ввели в эксплуатацию зданий и сооружений на 3,5 триллиона тенге - это на 7,6% больше, чем годом ранее, в денежном выражении и на 1,9% - в реальном (с учетом инфляции).

Более трети всех объемов строительных работ пришлось на Астану (608,5 млрд тг, +6,9% за год) и Атыраускую область (563,7 млрд тг, -1,7% за год).

За лидерами следует Алматинская агломерация (Алматы - 314,3 млрд тг, +8,3% за год, и Алматинская область - 256,8 млрд тг, +5,8%).

Наибольшая часть (21,8%) всех строительных работ пришлось на автомагистрали, улицы, дороги, взлетные полосы и т.д., еще 3% - на ж/д пути.

На втором месте по объемам строительных работ - промсфера: 18,6% пришлось на промышленные здания, и еще 7,8% - на сооружения для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.

Также среди наиболее значимых сфер строительство передаточных устройств (линии электропередачи, трансмиссии, трубопроводы и т.д.) - 18,6% от всех работ.

Из общего объема работ на строительно-монтажные пришлось 86%, еще 8% - на капительный ремонт и 6% - на текущий.

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44,5% работа обеспечили малые компании, 33,7% - крупные застройщики, и 21,8% - средние.

Сразу 81,8% всей стройки пришлось на частные компании, 17,8% - на иностранные и лишь 0,4% - на госкомпании.