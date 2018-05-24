Жумагалиев: Казахстан создаст собственные лаборатории инфобезопасности

В Казахстане будет создано около 10 лабораторий информационной безопасности, пять из которых будут функционировать при высших учебных заведениях республики, сообщил вице-премьер Аскар Жумагалиев.

«На сегодня мы создаем целые лаборатории информационной безопасности, пять из них будут созданы в в рамках высших учебных заведений», - сказал Жумагалиев в ходе конференции по инфобезопасности в рамках V Международной выставке вооружения и военно-технического имущества KADEX-2018 в четверг.

Помимо этого, заместитель премьер-министра отметил, что государство будет усиливать работу в подготовке специалистов в этой области.

«Для обеспечения информационной безопасности стране необходимы умные люди, нам нужны специалисты, которые обеспечат эту работу. В этой связи мы приняли решение, что необходимо в начальных классах прививать навыки IT-программирования, робототехники», - сказал он.

В старших классах казахстанских школ, по словам вице-премьера, предполагается «в полной мере предоставлять возможность получать знания по программированию, информатизации и основам информационной безопасности».

Программа по управлению недрами не нашла нужный градус?

«В вузах мы коренным образом меняем программу, с тем чтобы адекватно реагировать на все вызовы, которые связаны с данным аспектом», – подчеркнул Жумагалиев.

Он также напомнил, что президент страны Нурсултан Назарбаев поручил весной этого года увеличить количество грантов для бесплатного обучения казахстанцев в вузах на 20 тыс. единиц.

«Из них 11 тысяч грантов президент поручил направить на технологических специалистов, на развитие именно технологического будущего, технологически подкованных наших ребят. В этой связи вопросы информационной безопасности не были обойдены, и 2,5 тыс. грантов мы собираемся направить для подготовки специалистов по информационной безопасности», - заключил вице-премьер.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН