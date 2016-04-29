Почему горят алматинские барахолки

«Фридом Финанс»– крупнейшая в Казахстане инвестиционная компания, предоставляющая доступ к мировым финансовым рынкам.
Группа компаний «Фридом Финанс» была основана в 2008 году.
На сегодняшний день собственный капитал группы превышает $60 000 000, а суммарные активы под управлением составляют более $500 000 000.
Мы реализуем смелые масштабные проекты и делаем большой упор на всестороннее развитие рынка ценных бумаг, культуры инвестирования и повышение финансовой грамотности населения.
01.01.2016 12:38
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