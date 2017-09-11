4 новых самолета появится у компании Air Astana

Четыре новых пассажирских самолета появятся у авиакомпании Air Astana к весне 2018 года, сообщили в пресс-службе Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

На основании договоренностей между Казахстаном и Россией об увеличении частот пассажирских авиаперевозок Air Astana усилит количество рейсов по маршрутам Астана - Санкт-Петербург и Алматы - Санкт-Петербург, пишет Today.kz.

"Air Astana располагает достаточным количеством воздушных судов (для обслуживания новых рейсов - Прим. автора). В конце 2017 года планируется поставка двух воздушных судов, весной 2018-го - еще двух самолетов", - рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

Сейчас прямые пассажирские рейсы из Казахстана в Россию выполняют две авиакомпании: SCAT и Air Astana. С российской стороны на маршрутах Астана - Санкт-Петербург и Алматы - Санкт-Петербург назначена авиакомпания "Россия", с казахстанской стороны - Air Astana.

По сообщению российского федерального агентства воздушного транспорта, с лета 2018 года частота рейсов по этим маршрутам увеличится с семи до 10 раз в неделю, а с 2019-го - до 14 раз в неделю.

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