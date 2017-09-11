Валюта нал
USD 336.30 335.75
RUB 5.85 5.89
EUR 403.53 404.65
Валюта бирж
USD/KZT
334.29
+0.000%
EUR/KZT
403.12
+0.000%
RUB/KZT
5.86
+0.000%
EUR/USD
403.12
+0.000%
EUR/CHF
403.12
+0.000%
EUR/JPY
403.12
+0.000%
GBP/USD
439.66
+0.000%
USD/CHF
334.29
+0.000%
USD/JPY
334.29
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
334.29 403.12 5.86
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
53.59
-0.004%
Нефть WTI
47.81
+0.007%
Золото
1342.5
-0.006%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1006
-0.014%
Жилье Астана
942
-0.010%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
53.59 47.81 1342.5
-0.004% +0.007% -0.006%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

4 новых самолета появится у компании Air Astana

11.09.2017 14:37   683   0

Четыре новых пассажирских самолета появятся у авиакомпании Air Astana к весне 2018 года, сообщили в пресс-службе Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

На основании договоренностей между Казахстаном и Россией об увеличении частот пассажирских авиаперевозок Air Astana усилит количество рейсов по маршрутам Астана - Санкт-Петербург и Алматы - Санкт-Петербург, пишет Today.kz.

"Air Astana располагает достаточным количеством воздушных судов (для обслуживания новых рейсов - Прим. автора). В конце 2017 года планируется поставка двух воздушных судов, весной 2018-го - еще двух самолетов", - рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

Сейчас прямые пассажирские рейсы из Казахстана в Россию выполняют две авиакомпании: SCAT и Air Astana. С российской стороны на маршрутах Астана - Санкт-Петербург и Алматы - Санкт-Петербург назначена авиакомпания "Россия", с казахстанской стороны - Air Astana.

Джон Хэдфилд назначен финдиректором группы KAZ Minerals...
Группа KAZ Minerals сообщила о назначении нового финансового директора и независимого неисполнительного директора. Джон Хэдфилд присоединится к Гр...

По сообщению российского федерального агентства воздушного транспорта, с лета 2018 года частота рейсов по этим маршрутам увеличится с семи до 10 раз в неделю, а с 2019-го - до 14 раз в неделю.

Жанат Курманов избран членом совета директоров РА РФЦА

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Сколько денег Вы потратили на то, чтобы собрать ребенка в школу?
  • 1. До 50 тыс. тенге

  • 2. От 50 тыс. до 100 тыс. тенге

  • 3. От 100 тыс. до 200 тыс. тенге

  • 4. От 200 тыс. до 300 тыс. тенге

  • 5. От 300 тыс. тенге и выше

  • 1. До 50 тыс. тенге
    128

  • 2. От 50 тыс. до 100 тыс. тенге
    223

  • 3. От 100 тыс. до 200 тыс. тенге
    78

  • 4. От 200 тыс. до 300 тыс. тенге
    16

  • 5. От 300 тыс. тенге и выше
    38

Цифра дня
153
изобретения
представили ученые на выставке ЭКСПО 2017
Цитата дня
EXPO 2017 оказало положительный мультипликативный эффект и дало толчок к дальнейшему развитию экономики нашей страны. Более 1400 предприятий малого и среднего бизнеса получили заказы на поставку товаров и услуг на сумму 640 миллиардов тенге. Десятки тысяч людей получили работу, достойную зарплату. Заметное оживление получили туристические центры Казахстана. Спрос на услуги туроператоров повысился почти в два раза. Количество субъектов предпринимательства в Астане увеличилось практически на 200 процентов
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное