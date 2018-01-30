$62 млн инвестировала «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» в совместный проект с АВТОВАЗ

«БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» и АВТОВАЗ строят авторопромышленный кластер полного цикла на новой площадке в г. Усть-Каменогорске. Казахстанский холдинг инвестировал в новый проект $62 млн.

Как сообщила пресс-служба «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО», 29 января делегация топ-менеджеров Группы АВТОВАЗ, входящей в состав Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, во главе с президентом rомпании Николя Мором посетила Астану с рабочим визитом.

В ходе поездки первые лица российского автогиганта совместно с руководством «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» провели серию встреч с представителями Правительства РК и руководителями АО «Банк развития Казахстана».

В рамках своего третьего визита в Казахстан глава АВТОВАЗа представил в правительстве стратегию развития производственных мощностей совместного предприятия с холдингом «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО».

Партнеры ведут строительство автопромышленного кластера полного цикла на новой площадке в Усть-Каменогорске, где разместятся мощности сварки, окраски и сборки автомобилей. АВТОВАЗ выступает технологическим партнером и миноритарным акционером проекта, реализуемого на базе акционерного общества «АЗИЯ АВТО Казахстан». ПАО «АВТОВАЗ» является держателем блокирующего пакета акций совместного предприятия (25% + одна акция). 75% акций АО «АЗИЯ АВТО Казахстан» принадлежит основному инвестору в лице группы компаний «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО».

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Основными рынком сбыта продукции будущего производственного комплекса станет Казахстан, с возможностью осуществлять экспорт в страны ЕАЭС и Центральной Азии под контролем АВТОВАЗа. Благодаря соглашениям, достигнутым между Группой «АВТОВАЗ» и группой «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО», новые мощности станут крупнейшим производством в несырьевом секторе экономики Казахстана и наиболее масштабным машиностроительным производством в истории страны.

На текущем этапе холдингом «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» инвестировано в проект $62 млн. На площадке ведутся работы по строительству производственных цехов, завершается формирование инженерной инфраструктуры: сетей электроснабжения, водо- и теплоснабжения, дорожной сети.

«Будучи частью крупнейшего автомобильного концерна в мире, Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, АВТОВАЗ привнесет в казахстанский проект конкурентную линейку автомобилей, новые стандарты менеджмента, глобальную систему производства и контроля качества. Сегодня АВТОВАЗ растет темпами, опережающими динамику рынка. Это касается России, где в 2017 году мы увеличили продажи на 17%, и экспортных рынков, где наши розничные продажи возросли на 31%. Ключевой из них – рынок Казахстана. По итогам IV квартала LADA вернула себе позицию наиболее продаваемой марки на казахстанском рынке с долей 21,4%», - отметил президент ПАО «АВТОВАЗ», старший вице-президент Renault Николя Мор.

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Он уверен, что АВТОВАЗ реализует совместные производственные планы на территории ЕАЭС.

«В ходе встреч в Правительстве Казахстана мы презентовали стратегию развития наших производственных мощностей в Усть-Каменогорске и подтвердили взаимные договоренности по вопросам линейки автомобилей для локального производства на новом предприятии, а также экспортные возможности», - добавил Николя Мор.

Стоит отметить, по итогам 2017 года АВТОВАЗ подтвердил свой статус наиболее успешного игрока автомобильного рынка России, реализовав 311,6 тысяч автомобилей LADA, что на 17% выше результата годичной давности. Розничные продажи LADA на зарубежных рынках (в 30 странах) выросли на 31% – до 24 тысяч автомобилей. Из них 8,7 тысяч автомобилей LADA реализованы в Казахстане, что на 7% превышает значение 2016 года. По итогам IV квартала 2017 года LADA увеличила рыночную долю на рынке Казахстана до 21,4%, что стало лучшим результатом среди брендов, представленных на казахстанском рынке. В 2017 году на долю марки пришлось 49,8% совокупного сбыта автомобилей местного производства. Четыре из пяти наиболее продаваемых в Казахстане моделей локальной сборки представлены автомобилями LADA.

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Справочно:

Группа АВТОВАЗ входит в Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под 4 брендами: LADA, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки Группы расположены в Тольятти – ПАО «АВТОВАЗ» и в Ижевске – ООО «ЛАДА Ижевский Автомобильный Завод».

Группа компаний «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» – крупнейший холдинг на автомобильном рынке Казахстана, образованный в 1992 году. В состав группы входят казахстанский автосборочный завод АО «АЗИЯ АВТО», дистрибьюторские и дилерские компании, осуществляющие продажи и обслуживание автомобилей марок Lada, Skoda, Chevrolet, KIA, UAZ и Renault на рынке Казахстана. Группе также принадлежит сервисно-сбытовая сеть на территории России, насчитывающая 20 автоцентров в 15 городах.

АО «АЗИЯ АВТО Казахстан» – совместное предприятие ГК «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» и ПАО «АВТОВАЗ», на базе которого осуществляется реализация проекта строительства автомобильного производства полного цикла в Усть-Каменогорске.

Фото: drivim.ru