78 уголовных дел завели после досмотра посетителей на ж/д вокзалах Казахстана

Более 15 тысяч запрещённых вещей и предметов, в том числе 90 единиц холодного оружия, нашли у посетелитей железнодороных вокзалов с начала 2018 года, сообщает пресс-служба АО «Қазақстан Темiр Жолы» (КТЖ).

Как сообщается в официальном письме, во время проверок благодаря металлодетектерам и другому оборудованию охрана выявила 80 случаев, когда люди переносили боеприпасы к огнестрельному оружию.

«На вокзалах проверили выборочно более 2,5 млн человек и находящихся при них вещей, в том числе ручной клади и багажа», – уточнил главный менеджер по организации досмотра АО «Военизированная железнодорожная охрана» Адильбек Жубеков.

По его информации, у 141 пассажира обнаружены вещества и предметы, представляющие повышенную опасность. Все они переданы в органы внутренних дел на транспорте, в отношении 78 из них возбуждены уголовные дела.

Досмотр на ж/д вокхзалах проводят работники АО "ВЖДО" с помощью специального оборудования, которые установили на вокзалах в июне 2017 года. Комплект досмотрового оборудования включает рентгенотелевизионный аппарат, арочный и ручной металлодетекторы, детекторы паров взрывных веществ.

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Справка:

АО «НК «КТЖ» осуществляет железнодорожные и морские перевозки, оказывает услуги транспортно-логистических центров, а также морской портовой, аэропортовой и автодорожной инфраструктуры.



Компания реализует инфраструктурные проекты в рамках госпрограммы «Нурлы жол», участвует в реализации Плана нации «100 конкретных шагов», продолжает модернизировать транспортные активы, наращивает сухогрузный и паромный флот, участвует в институциональном развитии международных транспортных коридоров и устранении нефизических барьеров при осуществлении перевозок.