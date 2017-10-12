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Абоненты Activ могут снимать наличные с мобильного баланса в отделениях АО «Казпочта»

12.10.2017 10:08   874   0

АО «Кселл» продолжает развитие мобильных финансовых услуг (MFS). Теперь абоненты Activ могут снимать денежные средства с баланса своих мобильных номеров в 3 400 отделений АО «Казпочта» по всему Казахстану.

«Возможность снимать денежные средства в любом из казахстанских отделений АО «Казпочта» еще больше упростит для наших абонентов их повседневную жизнь. Мы рады стратегическому партнерству с АО «Казпочта», которое способствует массовой доступности казахстанцам высокотехнологичных цифровых решений в области мобильных финансовых услуг. Это особенно важно, поскольку отделения АО «Казпочта» есть даже в отдаленных населенных пунктах Казахстана. Запуск этого сервиса открывает совершенно новые возможности для наших абонентов, ведь теперь баланс может быть использован не только для оплаты за мобильную связь, но и для решения других ежедневных забот клиентов. Мы продолжаем уделять особое внимание разработке инновационных продуктов, чтобы сохранить лидирующие позиции на благо наших клиентов», - прокомментировал Арти Отс, главный исполнительный директор АО «Кселл».

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Компания «Кселл» активно развивает мобильные финансовые сервисы для массового рынка с 2015 года. В настоящее время абонентам компании доступна покупка с баланса мобильных номеров билетов на различные развлекательные мероприятия, оплата за парковку и проезд в общественном транспорте в Алматы. Через портал mobiMoney можно приобретать товары, оплачивать услуги, делать платежи за онлайн-игры и многое другое.

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«Сегодня «Казпочта» предоставляет населению страны не только почтовые и агентские услуги, но и финансовые, наряду с банками второго уровня. Мы имеем самую разветвленную филиальную сеть, при этом 70% наших клиентов проживают в сельской местности. Мы продолжаем сотрудничество с банками и мобильными операторами, и совместный проект с компанией «Кселл» позволит казахстанцам, особенно в самых отдаленных уголках нашей страны, снимать наличные с мобильного баланса в любом отделении «Казпочты». Мы продолжим развивать наши услуги и сервисы, чтобы каждый казахстанец мог получить самые актуальные и востребованные услуги в любом отделении «Казпочты»», - отметила исполнительный директор по финансовым услугам АО «Казпочта» Айнур Кунхожаева.

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Техническое решение для реализации услуги предоставила система электронных денег Wooppay.

"Развитие мобильных финансовых сервисов - важный элемент в формировании цифровой экономики нашей страны. Совместно с нашими партнерами мы планируем и дальше активно участвовать в развитии данного направления, создавая новые, полезные продукты", - комментирует Хайрулла Джусупов, финансовый директор ТОО WOOPPAY(ВУППЭЙ). 

Как получить денежные средства с баланса:

1. Обратиться в любое отделение АО «Казпочта» к Оператору для проведения операции по снятию наличных денег с баланса мобильного номера Activ;

2. Предъявить удостоверение личности и сообщить номер телефона, с баланса которого будут сниматься денежные средства;

3. Получить SMS с кодом подтверждения на этот номер телефона с короткого номера «mobiMoney»;

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4. Сообщить код подтверждения и сумму для снятия Оператору отделения АО «Казпочта»;

5. Получить наличные денежные средства после проверки Оператором кода подтверждения.

Минимальная сумма снятия 1 000 тенге, максимальная 96 154 тенге с учетом комиссии за снятие. Месячный лимит по снятию денег с одного номера или по одному клиенту 100 МРП (226 900 тенге).

Комиссия по операции составит 4% от суммы снятия, минимальная комиссия - 150 тенге.

Детальное описание услуги приведено на платежном сервисе mobimoney.kz.

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    81

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    4

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Мы родственные народы - казахи и кыргызы, сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, однако она не должна положить тень между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего социально-экономического благополучия
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премьер-министр Казахстана
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