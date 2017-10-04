Аэропорт Актау приостановит прием дневных рейсов

Международный аэропорт Актау ввиду проведения плановых ремонтных работ на взлетно-посадочной полосе на несколько дней прекращает принимать воздушные суда в дневное время, сообщил директор воздушной гавани Актау Ергазы Жолдасов.

По словам директора аэропорта Актау, 4, 6, 11 и 13 октября с 8.00 до 20.00 часов воздушная гавань не будет принимать и отправлять авиарейсы по любым направлениям.

«Данная мера связана с проведением ремонта средней части взлетно-посадочной полосы. В ночное время аэропорт продолжит отправлять и принимать рейсы. О предстоящем ремонте все авиакомпании были уведомлены за месяц», - отметил Ергазы Жолдасов.

Аэропорт Актау работает с 1983 года и оборудован для приема и выпуска воздушных судов практически всех типов, эксплуатирующихся в гражданской авиации.