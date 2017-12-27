Айдарбек Ходжаназаров стал генеральным директором ТОО «Иволга-Холдинг»

Новым генеральным директором ТОО «Иволга-Холдинг» назначен Айдарбек Ходжаназаров, ранее занимавший должность председателя правления АО «НК «СПК «Астана». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе компании.

Айдарбек Ходжаназаров был назначен на должность руководителя компании с целью оздоровления Агро-Холдинга, а также улучшения корпоративного управления и повышения ключевых показателей эффективности деятельности компании.

Ходжаназаров Айдарбек Асанович родился 26 ноября 1983 года в Кызылординской области. Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова по специальности «Международная экономика» и магистратуру Университета Данди (Шотландия). Имеет академическую степень магистра «Управление нефтегазовыми проектами».

Трудовую деятельность начал в 2006 году в Банке «ТуранАлем» (БТА Банк). Работал в БТА Банке начальником Управления Islamic Banking, главой Представительства БТА Банка в Дубай (ОАЭ). С 2009 года занимал руководящие посты в группе компаний «APK Olzha Holding» и курировал вопросы стратегии и перспективного развития Холдинга.

С июня 2015 года – заместитель председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро». С сентября 2016 года по декабрь 2017 года – председатель правления «НК «СПК «Astana».

Чистая прибыль Казына Капитал Менеджмент составила 3,8 млрд тенге

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшiн» (За трудовое отличие).

Справка

ТОО «Иволга-Холдинг» – одна из крупнейших агропромышленных компаний Казахстана. Основными направлениями деятельности компании являются растениеводство, животноводство, семеноводство, переработка и хранение зерна, а также переработка молочной и мясной продукции. Земельному фонду «Иволга-Холдинг» принадлежит более 800 тыс. гектар в Костанайской области.