Акции Netflix упали на 14% из-за плохих показателей по итогам II квартала

Акции стримингового сервиса Netflix упали в цене на 14% после закрытия торгов, опустившись до уровня $344. Причиной тому стала плохая отчетность компании по итогам второго квартала, сообщает КоммерсантЪ.

За отчетный период Netflix удалось увеличить международную базу подписчиков на 4,47 млн человек, в то время как ранее компания прогнозировала этот показатель в районе 5 млн. Что касается американского рынка, то здесь число подписчиков за второй квартал выросло на 670 тыс., при том что аналитики компании ожидали роста в 1,2 млн человек.

В самой Netflix такое несоответствие объясняют ошибкой аналитического отдела, а не проблемами с бизнесом. За последние десять кварталов компании трижды не удавалось достичь показателей из собственных прогнозов.

При этом, как отметил во время телефонной конференции генеральный директор стримингового сервиса Рид Хастингс, руководство компании так до сих и не поняло причину похожего расхождения в цифрах два года назад.

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