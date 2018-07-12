Акимат Мангистауской области и АО «Казахтелеком» подписали «Дорожную карту» о взаимодействии в сфере цифровизации

Аким Мангистауской области Ералы Тугжанов и председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев подписали «Дорожную карту» по реализации поручений государственной программы «Цифровой Казахстан» в Мангистауской области.

Одним из основных направлений подписанного документа является совместное участие акимата Мангистауской области и АО «Казахтелеком» в модернизации инфокоммуникационной инфраструктуры в сельских населенных пунктах, что позволит обеспечить предоставление цифровых сервисов посредством высокоскоростного доступа к Интернету.

Кроме того, аким Мангистауской области Ералы Тугжанов и председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев рассмотрели совместный план по обеспечению до конца т.г. высокоскоростным доступом к интернету всех образовательных и медицинских учреждений области.

«Сейчас перед нами стоит актуальная задача - обеспечение высокоскоростного доступа к сети Интернет всех объектов образования и здравоохранения области. В Мангистау 55% школ и 8% медучреждений пользуются высокоскоростным интернетом со скоростью более 10 Мбит/с. До конца 2018 года совместно с АО «Казахтелеком» мы планируем обеспечить высокоскоростным Интернетом все 134 школы и 111 медучреждений Мангистауской области. Это, в свою очередь, позволит ускорить реализацию проектов цифровизации в сфере образования и здравоохранения», - сказал аким Ералы Тугжанов.

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На сегодняшний день из 61 села региона 34 подключено к оптоволоконным линиям связи. В соответствии с дорожной картой, в рамках проекта государственно-частного партнерства, в период с 2018 по 2019 годы планируется обеспечить волоконно-оптическими линиями связи еще 10 сел области. В целях расширения оптоволоконной сети в данных СНП будут построены сети беспроводного доступа нового поколения LTE 800, что позволит обеспечить цифровыми услугами, ШПД и мобильной связью всех сельчан региона, тем самым позволит выполнить целевые показатели Государственной программы «Цифровой Казахстан».

«Мы продолжим работу по строительству волоконно-оптических линий связи в регионе, одной из первоочередных является задача по обеспечению высокоскоростным доступом к сети Интернет сельских населенных пунктов и социально значимых объектов. Соответствующие поручения были даны руководству Западной РДТ», - отметил председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев. «Одним из интересных проектов, реализуемых сегодня в регионе, является также проект «Цифровые районы», который должен обеспечить цифровыми услугами Бейнеуский и Каракиякский районы», - добавил Куанышбек Есекеев.

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На встрече также была рассмотрена одна из важных программ партнерского сотрудничества между АО «Казахтелеком» и акиматом Мангистауской области - совместная реализация пилотных проектов «Smart city». Так, в рамках пилотного проекта «Цифровой микрорайон» в г.Актау будет установлено 500 комплектов сервиса «Умный дом» и базовые станции для внедрения системы для удаленного сбора данных счетчиков энерго-, тепло-, водоснабжения. Кроме того, в текущем году АО «Казахтелеком» установит 2 000 видеокамер в 250 домах городов Актау и Жанаозен, таким образом, более 62 тыс. жильцов многоэтажного сектора получат доступ к услуге «Облачное видеонаблюдение».

Вместе с тем, АО «Казахтелеком» представил инновационный проект «Умный дом». Так, дом № 35 в 15-ом микрорайоне г. Актау стал первым в Казахстане домом, в котором АО «Казахтелеком» подключил «Умный дом» - интеллектуальные датчики охранной и пожарной безопасности. Новый продукт представляет собой контроллер, к которому подключаются беспроводная видеокамера, датчик движения, открытия дверей и дыма. Детекторы моментально реагируют на движение, открытие дверей или окон, возникновение возгорания, а видеокамера фиксирует событие и отправляет фото отчет через мобильное приложение, установленное на смартфоне.

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Кроме того, в ходе встречи была проведена демонстрация еще одного нового продукта от АО «Казахтелеком» - «Умное ЖКХ». В квартирах и домах устанавливаются умные датчики, которые передают сообщения в ресурсные компании о количестве потребленной воды, газе, электроэнергии или гикокаллорий тепла, каждый день. «Умное ЖКХ» позволит получать актуальную информацию о том, сколько реально использовано ресурсов, а сколько потерялось ввиду возможных протечек, аварийных ситуаций или хищений.