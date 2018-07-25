Александр Комаров назначен на пост президента компании «Киевстар»

Главный исполнительный директор Beeline Казахстан Александр Комаров временно назначен на пост президента компании «Киевстар». Он будет совмещать эти должности. Ранее украинский телеком-оператор возглавлял Петр Чернышов, но он решил покинуть холдинг VEON, куда входит «Киевстар». Об этом сообщает пресс-служба Beeline Казахстан.

Александр Комаров отметил, что воспринимает данное предложение как прекрасную возможность для собственного профессионального и интеллектуального развития.

«Киевстар» является одним из самых успешных и эффективных мобильных операторов в Европе и мне очень интересно максимально погрузиться в этот опыт, поработать с отличной командой, которую сформировал Петр Чернышов. Я думаю, много идей, проектов и бизнес-практик могут быть использованы как в Казахстане, так и в Украине», - добавил Александр Комаров. Совмещать должности Александр Комаров будет сроком до 6 месяцев, но большую часть времени планирует находиться в Казахстане.

Напомним, что Александр Комаров хорошо знаком с украинским рынком. Свою карьеру он начинал в Киеве, в Научно-исследовательском центре военного института управления и связи, затем работал в компании Globalstar в области маркетинга и продаж. В 2002 году был приглашен на должность директора по развитию бизнеса в Adell Saatchi & Saatchi (Видео Интернешнл Киев), а в 2004 году стал генеральным директором этого рекламного агентства, позже возглавил группу Видео Интернешнл в Украине.

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На протяжении 2007-2013 годов был генеральным директором компании GroupM в Украине. В июле 2013 года он получил приглашение из Казахстана от компании Beeline и был назначен главным коммерческим директором, а с января 2016 возглавил компанию.

Что касается причин таких кадровых перестановок, то в холдинге VEON отмечают, что это процесс пересмотра операционной модели группы с целью улучшения взаимодействия Штаб-квартиры и Операционных компаний.

«Наша задача - создать новую, более простую структуру, которая поможет нашим Операционным компаниям предоставлять лучшие услуги клиентам, реализовать еще большую ценность для акционеров и оказывать повсеместную поддержку нашим сотрудникам», - прокомментировала происходящее председатель Наблюдательного совета холдинга VEON, Урсула Бернс.

Фото: Beeline.kz