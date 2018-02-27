Alibaba намерена купить сервис доставки еды Ele.me

Китайский интернет-гигант Alibaba ведет переговоры о покупке сервиса по онлайн-доставке еды Ele.me.

Старт сделки может быть оценен в $9,5 млрд.

Как отмечает Financial Times, Alibaba и ее подразделение Ant Financial уже владеют 40% компании. Таким образом, интернет-гигант хочет приобрести оставшиеся 60% Ele.me у действующих акционеров, включая Baidu.

Покупка этого сервиса позволит Alibaba занять ведущие позиции в секторе. Ее единственным конкурентом в этом сегменте станет платформа Meituan Dianping, поддерживаемая интернет-компанией Tencent.

По данным отраслевой группы China Cuisine Association, объем китайского рынка доставки еды в 2017 году составил 204,6 млрд юаней ($32,5 млрд).

Для Baidu продажа доли в Ele.me станет возможностью выхода из еще одного сегмента сферы услуг. Компания стремится сфокусироваться на развитии технологий, в том числе искусственного интеллекта и автономного вождения.

Справка:

Ele.me – один из из крупнейших игроков в сфере доставки еды в Китае. Компания была основана в 2008 году.