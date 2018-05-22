«Алма ТВ» просит главу НПП Тимура Кулибаева о помощи

Топ-менеджмент «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» ("Алма ТВ") заявляет о попытке рейдерского захвата компании и просит председателя президиума национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Тимура Кулибаева вмешаться в ситуацию, сообщила компания.

«На данный момент АО "Алма Телекоммуникейшнс Казахстан", стоимостью 80 млрд тенге, сотрудники ТОО "ДСФК" пытаются отнять у ее нынешних владельцев в счет долга в размере 16 млрд тенге компании "Ордабасы Комьюникейшенс" перед Bank RBK», - отмечается в письме главы совета директоров "Алма ТВ" Александра Пархоменко, размещенном на сайте компании.

«При этом условия кредитного договора не нарушались, основные выплаты по этому кредиту приходятся на 2019 год. Иными словами, этот кредит в портфеле Bank RBK не был токсичным», - уточняется в письме.

Как указывает в своем письме А.Пархоменко, компания не получила ни одного ответа от госорганов на свои официальные запросы и поэтому вынуждена обратиться в палату предпринимателей.

«От лица руководства АО "Алма Телекоммуникейшнс Казахстан" и двух с половиной тысяч ее сотрудников прошу Вас, Тимур Аскарович, посодействовать объективному рассмотрению всех фактов в соответствующих инстанциях на территории Республики Казахстан. (...) Мы вынуждены обратиться к Вам, так как мы уже исчерпали все возможности договориться о мирном разрешении конфликта с различными участвующими в нем сторонами - мы по нескольку раз обращались в антикоррупционный комитет и в Bank RBK с предложениями реструктуризации или выкупа с помощью российских инвесторов», – поясняет топ-менеджер "Алма ТВ".

В I квартале 2018 года чистая прибыль «КМК Мунай» выросла на 3,8%

«Надеемся при Вашем участии на объективное рассмотрение фактов и посильное участие в разрешении конфликта», – полагает А.Пархоменко.

По данным KASE, по состоянию на 1 апреля акционером "Алма ТВ" со 100%-ной долей участия является ТОО "Asset Invest".

«"Алма ТВ" в октябре прошлого года проинформировало биржу об изменении с 29 сентября 2017 года "фирменного наименования единственного акционера общества с ТОО "Ordabasy Communications" на ТОО "Asset Invest"».

Ранее сообщалось, что казахстанский бизнесмен Жомарт Ертаев, задержанный в Москве по запросу казахстанского бюро Интерпола по подозрению в мошенничестве, считает, что дело в отношении него сфабриковано с целью вымогательства. В частности, правоохранительные органы Казахстана утверждали, что Ж.Ертаев, как советник председателя совета директоров АО "Bank RBK", пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более $80 млн, а также "осуществлял действия с целью невозврата заемных средств".