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Алма-ТВ: «Суд стал инструментом отъема бизнеса вопреки законам и процедуре»

26.06.2018 12:55   678   0

АО «Алма Телекоммуникейшенс Казахстан» считает, что решение специализированного межрайонного экономического суда Алматы о признании банкротом компании Asset Invest, владеющей пакетом акций «Алма Телекоммуникейшенс Казахстан», является «очередным шагом кампании, цель которой – совершить рейдерский захват бизнеса».

«Алма Телекоммуникейшенс Казахстан» является успешной компанией, лидером рынка кабельного телевидения в Казахстане, чья стоимость по оценке независимой компании в сентябре 2017 года составляла более 80 млрд тенге. Долг компании Asset Invest перед Bank RBK составляет чуть больше 16 млрд тенге. Ключевой факт, позволяющий квалифицировать действия ДСФК как рейдерство – своевременно обслуживавшийся кредит Asset Invest был намеренно переведен из Bank RBK в ДСФК с последующим искусственным подведением компании к дефолту по обязательствам перед банком и лишением собственника физической возможности исполнить обязательства. Суд стал инструментом в рейдерской атаке, помогая ДСФК захватить актив стоимостью 80 млрд за счет долга 16 млрд при искусственно созданной ситуации, когда выполнение заемщиком условий кредитного договора и графика платежей стало невозможным», считают в Алма-ТВ.

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По данным пресс-службы компании «рейдерский захват» состоит из трех шагов: признать компанию «проблемной» и намеренно сделать невозможным исполнение обязательств; лишить собственника бизнеса физической возможности исполнить обязательства; отрезать пути выкупа или рефинансирования долга; захватить собственность через судебную процедуру банкротства.

Владельцы АО «Алма Телекоммуникейшенс Казахстан» намерены обжаловать решение суда, также по информации компании еще одним участником процесса станет Qazaq Banki.

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