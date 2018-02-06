Алматинские перевозчики хотят подать в суд из-за сбоев в системе «Оңай»

Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы Максут Исахов сообщил, что осведомлен о планах некоторых перевозчиков судиться с Транспортным холдингом Алматы.

По его словам, это может произойти из-за сбоев в работе системы оплаты проезда в общественном транспорте «Оңай».

«В акимате создана специальная комиссия под руководством замакима Мурата Дарибаева для расследования проблем с «Оңай». Мы хотели понять, где правда. Предварительно выяснили, 50 процентов неработающих терминалов - это водители отключают, 50 процентов сбоев - по вине транспортного холдинга. Этих 50 процентов не должно быть. За это они должны платить.

По моей информации, уже два перевозчика готовят иски в суд на ТОО «Транспортный холдинг города Алматы» за упущенную выгоду, за поломку оборудования. Я этих перевозчиков поддерживаю. Надо цивилизованно работать. Раз из-за них перевозчики теряют свои доходы, пусть выплачивают судебным решением. В Green Bus Batu Travel в частном разговоре говорили о подаче в суд», - сказал Максут Исахов.

Глава управления пояснил, что в конце прошлого года городские власти заключили с транспортным холдингом новый договор в рамках государственно-частного партнерства на четыре года по диспетчеризации. «Там написано, какие штрафные санкции мы к ним применяем, какие они могут применять к перевозчикам», - сказал Исахов.

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