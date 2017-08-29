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Altyntau Kokshetau направит чистую прибыль на погашение задолженности

29.08.2017 18:42   567   0 Автор: Вячеслав ЩЕКУНСКИХ

Годовое собрание акционеров состоялось 29 августа 2017 года. АО «Altyntau Kokshetau» представило отчет об общем собрании акционеров.

У АО «Altyntau Kokshetau» два акционера – ТОО «Казцинк» - 99,9 % и ТОО «Kazzinc Holdings». Эта компания занимается добычей золотосодержащей руды на Васильковском месторождении и дальнейшей ее переработкой с получением сплава Доре. Золоторудное месторождение «Васильковское» является одним из крупных по запасам месторождений Казахстана и стран СНГ (свыше 300 тонн). Месторождение было открыто в 1963 году. АО «Васильковский ГОК» осуществляет добычу и переработку золотосодержащих руд Васильковского месторождения, горные работы на котором были начаты в 1979 году.

Итоги года

В течении 2016 года в Обществе был сформирован чистый доход в размере 27 237 000 долларов США.
Выручка Общества от реализации продукции и услут за 2016 год составила 186 709 000 долларов США.
Себестоимость реализованной продукции и услут за 2016 год составила 139 156 000 долларов США. Общие и административные расходы в общих затратах на уровне 5,6 % или 8 518 000 долларов США. Общая сумма затрат по всем видам деятельности в 2016 году составила 152 283 000 долларов США.
Расходы по текущему корпоративному налогу за 2016 год составили 5 450 000 долларов США, по отсроченному налогу в 2016 году - 1 739 000 долларов США. Таким образом, чистая прибыль Общества за 2016 год составила 27 237 000 долларов США.
В целом, фактическая доходность деятельности в 2016 году составила 15%.
В 2016 году па приобретение долгосрочных активов было израсходовано 552 338 000 долларов США, из них у материнской компании - ТОО «Казцинк» было приобретено на сумму 549 357 000 долларов США.

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Решения по вознаграждениям

По вопросу «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Altyntau Kokshetau» за 2016 год, выплате дивидендов но простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию AO «Altyntau Kokshetau» принято решение:

Чистую прибыль, полученную но итогам 2016 года, полностью оставить в нераспределенной прибыли в целях дальнейшего направления на погашение кредиторской задолженности и финансового займа перед ТОО «Казцинк».

Также принято решение по вопросу о назначении членов Совета директоров АО «Altyntau Kokhselau» сроком один год в составе 10 членов, включая следующих лиц:

1)    г-на Николу Поповича, являющегося гражданином Республики Сербия - Представитель ТОО «Казцинк»;
2)    г-на Хмелева Александра Леонидовича, являющегося гражданином Республики Казахстан - Представитель ТОО «Казцинк»;
3)    г-на Гусева Юрия Петровича, являющегося гражданином Республики Казахстан, - Представитель ТОО «Казцинк»;
4)    г-на Бигожина Талгата Жанболатовича, являющегося гражданином Республики
Казахстан - Представитель ТОО «Казцинк»;
5)    г-на Тазетдинова Фарита Раифовича, являющегося гражданином Республики
Казахстан - Представитель ТОО «Казцинк»;
6)    г-на Мирзабекова Марлена Оразбековича, являющегося гражданином Республики
Казахстан - Представитель ТОО «Казцинк»;
7)    г-на Аршабекова Алибека Нургалиевича, являющегося гражданином Республики
Казахстан - Представитель ТОО «Казцинк»;
8)    г-на Ибраева Толегена Токгасыновича, являющегося гражданином Республики
Казахстан, в качестве независимого директора;
9)    г-на Омарова Абдыманапа Сауытбаевича, являющегося гражданином Республики Казахстан, в качестве независимого директора;
10)    г-на Газизова Гснаята Капышевича, являющегося гражданином Республики Казахстан, в качестве независимого директора.
Ежемесячное вознаграждение для независимых членов Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей предлагается определить в размере 4000  долларов США (в эквиваленте, в тенге) в месяц, после удержания всех применимых налогов и обязательных платежей.

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Фото: Livejournal.com

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