Amazon увеличила капитализацию до $700 млрд, обогнав Microsoft

Amazon впервые обошла по капитализации Microsoft, заняв третье место среди публичных компаний США и мира, уступая лишь Apple (почти $850 млрд) и Alphabet ($744,7 млрд). По итогам торгов за 14 февраля капитализация Аmazon выросла до $702,5 млрд, когда у Microsoft - $699,22 млрд (на конец сессии 14 февраля).

Как сообщает источник, акции Amazon.com Inc. подорожали на 2,6% по итогам торгов в среду. После Microsoft, в рейтинге следуют китайская Tencent и Facebook. Теперь в шестерке крупнейших компаний мира по капитализации входят только представители высокотехнологичного сектора.

Благодаря росту капитализации Amazon на 73% за последние 12 месяцев ее основатель и глава Джефф Безос стал самым богатым человеком в мире - 27 октября прошлого года он обогнал Билла Гейтса. Состояние Джеффа Безоса, по оценкам Bloomberg и Forbes, превышает $120 млрд.

Ранее сообщалось, что крупнейший в мире онлайн-ретейлер Amazon намерен уволить несколько сотен сотрудников, в том числе в своей штаб-квартире в Сиэтле.